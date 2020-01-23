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На трассе М1 в 20 километрах от Барановичей жёсткое ДТП: автомобиль сбил лося

23.01.2020 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жёсткое ДТП произошло около 19:40 сегодня на трассе М1 в 20 километрах от Барановичей.

На трассе М1 в 20 километрах от Барановичей жёсткое ДТП: автомобиль сбил лося

Тут на трассу прямо перед легковым автомобилем выскочил лось.

На трассе М1 в 20 километрах от Барановичей жёсткое ДТП: автомобиль сбил лося

В результате удара машину, по словам очевидцев, выбросило с дороги на 20-25 метров, а также частично оторвало крышу.

На трассе М1 в 20 километрах от Барановичей жёсткое ДТП: автомобиль сбил лося

Водитель и его пассажирка лишь чудом выжили.

На трассе М1 в 20 километрах от Барановичей жёсткое ДТП: автомобиль сбил лося

 
 
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  Жёсткое ДТП произошло около 19:40 сегодня на трассе М1 в 20 километрах от Барановичей. Тут на трассу прямо перед легковым автомобилем выскочил лось. В результате...
 
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