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На трассе М1 в 20 километрах от Барановичей жёсткое ДТП: автомобиль сбил лося
23.01.2020 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жёсткое ДТП произошло около 19:40 сегодня на трассе М1 в 20 километрах от Барановичей.
Тут на трассу прямо перед легковым автомобилем выскочил лось.
В результате удара машину, по словам очевидцев, выбросило с дороги на 20-25 метров, а также частично оторвало крышу.
Водитель и его пассажирка лишь чудом выжили.
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Жёсткое ДТП произошло около 19:40 сегодня на трассе М1 в 20 километрах от Барановичей. Тут на трассу прямо перед легковым автомобилем выскочил лось. В результате...
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