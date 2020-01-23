На трассе М1 в 20 километрах от Барановичей жёсткое ДТП: автомобиль сбил лося

Источник материала: Виртуальный Брест

Жёсткое ДТП произошло около 19:40 сегодня на трассе М1 в 20 километрах от Барановичей.





Тут на трассу прямо перед легковым автомобилем выскочил лось.





В результате удара машину, по словам очевидцев, выбросило с дороги на 20-25 метров, а также частично оторвало крышу.





Водитель и его пассажирка лишь чудом выжили.



