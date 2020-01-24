В Беларуси сегодня объявлен оранжевый уровень опасности

Во многих районах страны сегодня ожидается сильный ветер.

«Утром и днем 24 января (пятница) во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с», - сообщили в Белгидромете.

Сегодня на большей части Беларуси пройдет кратковременный снег, переходящий в дождь. Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -4..+1°С, днем 0..+6°С.

25 января ночью и утром на большей части, днем местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на отдельных участках дорог гололедица. Ветер в отдельных районах будет сильным и порывистым. Ночью ожидается -3..+4°С, днем +1..+6°С.

26 января в основном по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью -3..+2°С, днем 0..+5°С.