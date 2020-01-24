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7 новых российских сериалов, от которых вы точно не сможете оторваться

24.01.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время появилось много неплохих российских сериалов, которые пусть пока и не могут конкурировать с продуктами Netflix и HBO, но вашего внимания определенно достойны. AFISHA.TUT.BY собрала 7 шоу, за которые действительно не стыдно. При выборе мы ориентировались, чтобы релизы были не старше 2019 года выхода и чтобы их рейтинг на «КиноПоиске» был выше хотя бы 6. Здесь есть легкие комедии, которые отлично заходят под чипсы после работы, а еще сериал, где очень много секса, и серьезный многосерийный фильм, который точно привлечет далеко не всех.

«Жуки»


Режиссер: Константин Смирнов

Продолжительность: ≈ 8 часов (1 сезон)

О чем сериал: Никита, Дэн и Артемий разработали уникальное приложение для смартфонов, вот-вот продадут его и осуществят все свои мечты. Но в последний момент многомиллионная сделка срывается, и парней забирают в армию. Чтобы не ставить под угрозу успех своего стартапа, они выбирают альтернативную службу в глухой деревне Жуки, где будут пытаться довести свой проект до конца. Только не так просто разрабатывать приложение там, где нет даже интернета.

Почему смотрим: легкий и смешной — именно так можно описать комедийный сериал «Жуки» от ТНТ. В принципе, синопсиса достаточно, чтобы вы поняли, что это история про молодежь, которую вытянули из зоны комфорта. Сценарий стар как мир, но в мире, где каждый второй — айтишник, где многим хочется избежать призыва в армию, а молодежи в деревнях остается все меньше, такое кино можно назвать актуальным. В первом сезоне 16 эпизодов по полчаса, а пользователи «КиноПоиска» поставили сериалу 7,3.

«Содержанки»


Режиссеры: Константин Богомолов и Дарья Жук

Продолжительность: ≈ 13 часов (2 сезона)

О чем сериал: Москва — город больших денег и страстей, великолепных женщин и состоятельных мужчин, светских раутов и опасных интриг. Здесь красивые девушки мечтают попасть в мир гламура и сверкающих драгоценностей, а главная светская сваха города ловко пристраивает их в надежные руки. Приехав в столицу, Даша — искусствовед из провинции — мечтает о новой лучшей жизни, но жестокое происшествие изменит все.

Почему смотрим: в начале 2019 года российский театральный режиссер и супруг Ксении Собчак Константин Богомолов дебютировал с многосерийным эротическим триллером «Содержанки», который мгновенно стал хитом. В нем вам предлагают побыть вуайеристом: подсмотреть, чем живет высший свет Москвы, затеряться в роскошных интерьерах и подержать свечку (постельных сцен тут чересчур много). И хотя сделан сериал немножко деревянно, да и на «КиноПоиске» больше чем 6,5 он не заслужил, будем считать эту попытку скорее удачной — например, благодаря топовому российскому касту. Кстати, второй сезон довелось снимать нашей соотечественнице Дарье Жук, режиссеру фильма-сенсации «Хрусталь», — и уже 30 января он появится в Сети.

«Толя-робот»


Режиссер: Алексей Нужный

Продолжительность: ≈ 6,5 часа (1 сезон)

О чем сериал: Толя — молодой провинциальный парень без рук и ног, который оказывается более сильным, жизнелюбивым и оптимистичным, чем окружающие его люди с руками и ногами. Обретя бионические протезы, он начинает жить на полную катушку: борется за лучшую девушку в своем городе, организует ТСЖ и отстаивает свой дом, включается в жизнь своих близких и увлекает их за собой — к свету и мечте.

Почему смотрим: загибайте пальцы. Во-первых, за роль Толи отвечает прекрасный Александр Паль, звезда «Верности», «Хардкора» и «Горько!». Во-вторых, здесь поднимают важную и непривычную тему людей с инвалидностью — да, они тоже могут быть супергероями. История про парня с железными конечностями и золотым сердцем еще и очень остроумная, здесь много комедийных актеров, в том числе популярный комик Азамат Мусагалиев. Ключевая идея сериала созвучна его слогану — «Ты можешь все». На «КиноПоиске» сериал оценили на 6,8.

«Мылодрама»


Режиссер: Илья Куликов

Продолжительность: ≈ 3 часа 45 минут (1 сезон)

О чем сериал: чтобы обрушить акции телеканала, совет директоров принимает решение посадить в кресло генерального директора автозаправщика-недотепу и доверить ему съемки сериала. В короткие сроки горе-начальнику удается создать хаос в эфире и установить свои порядки в медиабизнесе. Но неожиданно сериал, который по плану должен был стать величайшим провалом, начинает иметь грандиозный успех.

Почему смотрим: «Мылодрама» — это, можно сказать, сольник Сергея Бурунова, популярного российского комедийного актера, который, как мы помним по интервью Дудя, бесконечно грустный и глубокий человек. Хватает ли его харизмы для того, чтобы сериал получился? Спойлер: да. Здесь много легкого качественного юмора, но и мата хватает, так что детей лучше убрать от экранов. Если верить «КиноПоиску», рейтинг сериала — почти ровно 7.

«ИП Пирогова»


Режиссер: Антон Маслов

Продолжительность: ≈ 16 часов (2 сезона)

О чем сериал: домохозяйка Вера на протяжении пятнадцати лет брака была поглощена семейными заботами. После измены мужа, чтобы прокормить себя и родных, женщина начала свой «сТОРТап» в кондитерском искусстве. Дочь-подросток, пожилой чудной отец и эксцентричная сестра стали частью сладкого бизнеса.

Почему смотрим: это гастрономическая комедия, которая зайдет и феминисткам, и стартаперам, и вообще кому угодно. Серии здесь аппетитные и совсем короткие, как сториз в Instagram, они прекрасно сопроводят ваши завтраки, обеды и ужины. А для молодых хозяек, которые только учатся готовить сладости, этот сериал — буквальный маст-си. Кстати, «ИП Пирогова» занял второе место в топ-10 сериалов, которые белорусы чаще всего искали в Google в прошлом году. Его обогнала только «Игра престолов». А еще у него 7,3 на «КиноПоиске».

«БИХЭППИ»


Режиссер: Андрей Джунковский

Продолжительность: ≈ 5 часов 36 минут (1 сезон)

О чем сериал: талантливый врач, богатый бездельник, хорошая мать и другие люди, чья жизнь лишь со стороны выглядит идеальной, находятся в вечном поиске ответа на вопрос, что же такое счастье.

Почему смотрим: если верить маркетологам «БИХЭППИ», это «сериал для тех, кто хочет» (в этом смысле он ближе к «Толе-роботу», чем к «Содержанкам»). Это бытовая комедия с оттенками драмы, которая понравится и тем, кто хочет просто от души посмеяться, и тем, кто ждет от кино чего-то более философского. В касте засветились популярные сегодня актеры Шамиль Хаматов, Марина Васильева, Мария Шалаева и снова-таки Александр Паль. А на «КиноПоиске» у сериала крепкая 7.

«Холивар. История Рунета»


Режиссер: Андрей Лошак

Продолжительность: ≈ 8 часов (1 сезон)

О чем сериал: в апреле 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне .ru — так началась история Рунета. Его эволюция отразила социальные и политические процессы в стране и изменила нас самих, и сериал берет на себя задачу создать подробную документальную кинолетопись Рунета. География съемок — от сибирской глубинки до Кремниевой долины, среди персонажей — полузабытые первопроходцы и сегодняшние герои.

Почему смотрим: это российский YouTube-сериал блистательного журналиста Андрея Лошака. Если коротко, это как если бы авторы «Черного зеркала» и «Карточного домика» решили сделать документалку чисто по российской повестке. Согласны, многосерийный фильм о развитии Рунета с 90-х по сей день сильно выбивается из общей подборки, но если Бурунов и «Жуки» вас мало интересуют, то уж хотя бы «Холивар» запишите в список того, что нужно посмотреть как можно скорее. Тем более что на «КиноПоиске» у сериала завидный рейтинг — аж 8,3. Если решитесь, то вас ждут 7 серий, каждая из которых идет чуть больше часа.

Если вы охочи до русскоязычных релизов, то вот еще несколько неплохих сериалов, правда, 2018 года: «Домашний арест» — смелый сериал Семена Слепакова о чиновниках и коррупции, который вам захочется посмотреть на одном дыхании; «Мертвое озеро» — гипнотический триллер-детектив, который еще называют российским ответом американскому «Твин Пиксу»; «Звоните ДиКаприо!» — объемная история с десятком филигранно выписанных персонажей, которая показывает не только и не столько изнанку мира российского кино, сколько современную российскую действительность.

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В последнее время появилось много неплохих сериалов на русском языке, которые могли бы сколько-нибудь конкурировать с продуктами Netflix и HBO. AFISHA.TUT.BY собрала 7 таких...
 
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