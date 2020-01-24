|
В Беларуси стартует женский чемпионат Европы по индор-хоккею
24.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске сегодня стартует чемпионат Европы по индор-хоккею среди женских команд. Команда Беларуси уже признана не только самой красивой сборной турнира, но и самой смелой по манере игры. Почему – узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
Индор-хоккей – разновидность
«Что главное, у вратаря в индор-хоккее ловкость, быстрота и реакция. Я каждый раз этот баул с собой таскаю», – сказала вратарь сборной Марина Новицкая.
Полевым игрокам такой защитный комплект не нужен. Форма у них куда легче и эффектнее.
Наряды, в которых играют девушки, выглядят, конечно, очень пикантно. И это в любом случае добавляет зрелищности. Соревнуются команды на площадке 20 на 40 метров. Игра длится 40 минут.
«И голеностопы, и суставы. Это травмоопасный вид спорта. Лицо, все что угодно», – сказала врач команды Ирина Яскевич.
Перед чемпионатом Европы сборная Беларуси размялась на команде Канады. Счет 3:1. Впрочем, гостей из Северной Америки это поражение не расстроило. Матч товарищеский. Ехали за опытом.
«У белорусок отличные навыки, пасуют далеко мяч, и поэтому нам понравилось играть с ними. Это было сложно, но полезно для нас», – указала капитан сборной Канады Кристин Ришар.
Чемпионат Европы стартует в Минске уже сегодня. И результат здесь будет на первом месте. Титул сильнейшей команды Старого Света разыграют восемь сборных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индор-хоккей – разновидность хоккея на траве. Титул сильнейшей команды Старого Света разыграют восемь сборных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)