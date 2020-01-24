В Беларуси стартует женский чемпионат Европы по индор-хоккею

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске сегодня стартует чемпионат Европы по индор-хоккею среди женских команд. Команда Беларуси уже признана не только самой красивой сборной турнира, но и самой смелой по манере игры. Почему – узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Индор-хоккей – разновидность хоккея на траве. В каждой команде шесть человек: пять полевых игроков и вратарь. Ему как раз тяжелее всех. На женских плечах 13 килограммов экипировки.

«Что главное, у вратаря в индор-хоккее ловкость, быстрота и реакция. Я каждый раз этот баул с собой таскаю», – сказала вратарь сборной Марина Новицкая.

Полевым игрокам такой защитный комплект не нужен. Форма у них куда легче и эффектнее.

Наряды, в которых играют девушки, выглядят, конечно, очень пикантно. И это в любом случае добавляет зрелищности. Соревнуются команды на площадке 20 на 40 метров. Игра длится 40 минут.



Спортсменкам запрещено поднимать мяч в воздух. Его надо продвигать по площадке. Удары по воротам наносят с расстояния не более девяти метров. Так травм, говорят, меньше. Хотя и без них в индорхоккее не обходится ни одна игра.

«И голеностопы, и суставы. Это травмоопасный вид спорта. Лицо, все что угодно», – сказала врач команды Ирина Яскевич.



В каждом перерыве голландский тренер белорусской команды разбирает ошибки спортсменок. С переводом помогает личный ассистент. Успехи женской сборной страны связывают именно с Херманом Крейсом.

«Мы третьи в мире, по рейтингу, именно женская национальная команда. Это очень достойный результат», – отметил председатель белорусской федерации хоккея на траве Александр Екименко.

Перед чемпионатом Европы сборная Беларуси размялась на команде Канады. Счет 3:1. Впрочем, гостей из Северной Америки это поражение не расстроило. Матч товарищеский. Ехали за опытом.

«У белорусок отличные навыки, пасуют далеко мяч, и поэтому нам понравилось играть с ними. Это было сложно, но полезно для нас», – указала капитан сборной Канады Кристин Ришар.

Чемпионат Европы стартует в Минске уже сегодня. И результат здесь будет на первом месте. Титул сильнейшей команды Старого Света разыграют восемь сборных.