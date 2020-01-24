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Рапота: Москве и Минску нужна долгосрочная формула цены на энергоносители

24.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Точка в споре еще не поставлена. Москва и Минск пока не договорились о единой цене на нефть. Тем не менее секретарь Союзного государства Григорий Рапота надеется, что это произойдет в ближайшее время, передает «МИР 24».

«Нам бы, конечно, выработать такую формулу цены на энергоносители, которая бы носила долгосрочный характер и не вынуждала стороны каждый раз вступать в какие-то сложные переговоры. Хочется верить, что мы выйдем на этот путь», – указал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. 

Накануне белорусский президент провел совещание, на котором обсуждались вопросы поставки топлива на нефтеперерабатывающие заводы страны. Александр Лукашенко поручил искать альтернативные пути, при этом не исключая поставок российского сырья.



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Теги: Минск
 
 
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Секретарь Союзного государства Григорий Рапота выразил надежду, что Россия и Беларусь договорятся о единой цене на нефть.
 
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