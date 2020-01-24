Рапота: Москве и Минску нужна долгосрочная формула цены на энергоносители

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Точка в споре еще не поставлена. Москва и Минск пока не договорились о единой цене на нефть. Тем не менее секретарь Союзного государства Григорий Рапота надеется, что это произойдет в ближайшее время, передает «МИР 24».

«Нам бы, конечно, выработать такую формулу цены на энергоносители, которая бы носила долгосрочный характер и не вынуждала стороны каждый раз вступать в какие-то сложные переговоры. Хочется верить, что мы выйдем на этот путь», – указал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.