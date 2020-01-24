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Рапота: Москве и Минску нужна долгосрочная формула цены на энергоносители
24.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Точка в споре еще не поставлена. Москва и Минск пока не договорились о единой цене на нефть. Тем не менее секретарь Союзного государства Григорий Рапота надеется, что это произойдет в ближайшее время, передает «МИР 24».
Накануне белорусский президент провел совещание, на котором обсуждались вопросы поставки топлива на нефтеперерабатывающие заводы страны.
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Секретарь Союзного государства Григорий Рапота выразил надежду, что Россия и Беларусь договорятся о единой цене на нефть.
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