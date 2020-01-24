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Лукашенко опять требует пересмотра образовательных программ

24.01.2020 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко в очередной раз потребовал пересмотра образовательных программ в школах и университетах, пишет АФН.



"Вроде ученые что-то там изобрели, поняли, чему учить, как учить, а когда начинаем подходить туда, где это должно работать, - беда. Проблема, чему учить и как, остается. Мы в этом году вернемся к этому вопросу», - заявил Лукашенко после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора в НАН РБ.

«Нам надо посмотреть, чему учить, программы под это сделать. Не на четыре-пять-семь лет - а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы: вы эту тему в школе прошли - на этом уровне для врача и достаточно", - уточнил он один из критериев пересмотра программ.

Лукашенко сказал, что у него есть претензии к содержанию школьных учебников, и призвал учителей не бояться возможного сокращения тем и не держаться за часы.

"Мы лучше вам за меньшие часы будем больше платить», - пообещал белорусский правитель.

И еще одна цитата из серии «поток сознания» (или набор фраз):

«Нам надо создать емкую систему образования, чтобы сюда приезжали. Они едут, но могут завтра не поехать. Нам надо постоянно совершенствовать образование. Иногда лишь бы сломать, а замены нет. Так не спешите. Новое должно произрастать из старого. Что-то должно отмереть, оно так и в жизни бывает. Но не надо революционно: новый мир построим, но не знаем какой и не знаем как»…
 
 
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Лукашенко в очередной раз потребовал пересмотра образовательных программ в школах и университетах, пишет АФН.
 
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