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Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz

24.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz

Интеллектуальная игра становится довольно популярной, привлекая все больше и больше участников. Поэтому, подводя итоги минувшего года, районный комитет БРСМ предложил своим друзьям посоревноваться в знаниях и блеснуть логикой.


Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz

На Intellectuale Quiz собралось одиннадцать команд. Школьники, педагогии спасатели отвечали на вопросы, касающиеся различных областей знаний. Некоторые задания даже поставили в тупик умников и умниц.


Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz

Самыми интеллектуальными в четвертый раз были признаны эрудиты команды «Спарта» Полецкишской школы во главе с историком Александром Васько.


Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz

Вторыми стали давние участники игры — «Адреналин» Погородненской школы. По словам капитана Анны Эйсмунт, команда впервые получила такой высокий результат, постараются и дальше не опустить планку.


Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz

Третье место заняли «Васильки» из колледжа (капитан Светлана Вашкевич).

— В прошлом году в рядах молодежного союза района были 1 113 человек. Во многом благодаря их инициативам, креативным идеям вороновская молодежная организация вошла в пятерку лучших на Гродненщине. Сегодня мы ждем новых друзей, которым с нами по пути, — в конце встречи обратилась к присутствующим молодежный лидер Наталья Метелица и наградила самую активную молодежь.

Благодарность районного комитета ОО «БРСМ» за активное участие в реализации проектов молодежного союза в районе объявлена учащимся колледжа Олегу Мицкевичу и Виктору Рудько. Подарки вручены творческим ребятам за интересные эмблемы, фотографии, рисунки, стихи и эссе, присланные на конкурс «Слова, першае ў жыцці…»: Полине Жуковской, Дмитрию Метюну и Ивоне Троцкой из Радунской школы, Диане Гончар из Дотишской, Ангелине Рудинской, Виолетте Врублевской, Алесе Шилко и Александре Пышинской из Заболотского УПК,  Милане Даржинкевич и Милене Былинской из Переганцевского, Юрию Ясюкевичу и Виктору Буйновскису из Конвелишского УПК. Чествовали и победителя зонального этапа республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» Владислава Юхневича из Жирмунской школы. Также были награждены лучшие первички общественного объединения — победителями стали первички Вороновской школы, колледжа, центральной районной больницы, РОЧС, КСУП «Больтишки». Бээрэсэмовцы колледжа стали лауреатами конкурса «Молодежь за чистоту городов и сел». Отмечены лучшие волонтерские отряды 2019 года: действующие в Радунской и Погородненской школах, Заболотском, Переганцевском и Начском УПК.


Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz
Третий год учащаяся и работающая молодежь Вороновщины играет в Intellectuale Quiz

Марина КОНДРАТОВИЧ.

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Теги: Гродно
 
 
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Интеллектуальная игра становится довольно популярной, привлекая все больше и больше участников. Поэтому, подводя итоги минувшего года, районный комитет БРСМ...
 
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