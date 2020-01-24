Услуги лизинга при покупке авто

Далеко не каждый способен накопить на машину или воспользоваться автокредитом. Как быть в случае, если автомобиль нужен как можно быстрее? В этом случае на помощь приходит автолизинг. С недавних пор эта услуга доступна не только предприятиям, но и частным лицам.

Что это такое?

Суть автолизинга в том, что определенная компания покупает выбранный клиентом авто и позволяет его использовать с правом выкупа в конце действия договора. Задолженность можно выплачивать годами — не требуется значительных первоначальных трат. Чем более сжатые сроки, тем ниже совокупная переплата, но ощутимее ежемесячные платежи.

Главные достоинства автолизинга

Это без преувеличения самый быстрый способ начать использовать автомобиль. Некоторые компании гарантируют оформление договора в течение пары дней с момента подачи заявки. Тогда как одобрения кредита можно ждать не одну неделю.

Ввиду того, что машина остается в собственности лизинговой компании до окончания действия договора, отношение к заявителям более лояльное. Это значит, что можно подобрать условия, при которых не нужно будет подтверждать свою платежеспособность — достаточно своевременно выплачивать оговоренную сумму.

Выбирайте лучшее

Финансовых организаций, предлагающих услуги лизинга, немало. Но лишь некоторые из них на слуху у тех, кто интересуется возможностью получить ключи от своей машины. Среди них ООО «МОГО Кредит» — белорусское представительство группы компаний Mogo. Это часть огромной организации с офисами в 17 странах. За время работы с 2012 года клиентами Mogo стали более 100 тысяч человек!

Чтобы объяснить такую популярность, достаточно ознакомиться с основными условиями:

Продолжительность договора составляет от года до 7 лет, поэтому каждый может подобрать максимально комфортные условия сотрудничества.

Размер финансирования от 1 до 24 тысяч BYN, поэтому хватит на покупку многих моделей автомобилей.

Выбор при покупке не ограничен маркой и годом выпуска машины.

Рассмотрение заявки без необходимости предоставления справки о доходах.

Оформление КАСКО не является обязательным.

Для подписания договора нужен белорусский паспорт или вид на жительство.

Интересует лизинг авто, но остались вопросы? Задайте их по тел. +375 (17) 388 28 66 или отправьте на электронный ящик info@mogo.by. А лучше посетите официальный сайт Mogo , где найдете исчерпывающую информацию обо всех услугах компании!

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