Уже точно: беларусам будут ещё чаще отказывать в визах США

Источник материала: KYKY

В декабре 2019-го Госдеп США опубликовал статистику, по которой видно, что в американской визе отказывают каждому пятому беларусу, и это довольно часто. А теперь получение права на въезд в Штаты станет еще строже. Сегодня, 24 января, вступят в силу новые правила о визах, которые коснутся всех иностранных туристов, желающих попасть в Америку. Документ уже появился на сайте Федерального реестра США.

О том, что это произойдет, мы уже писали . Идея ужесточить выдачу виз принадлежит Дональду Трампу: он решил бороться с так называемым «родильным туризмом». Все дело в том, что США дают гражданство каждому ребенку, который родился на территории этой страны. Такой возможностью часто пользуются иностранцы, а Штаты считают, что это угрожает их нацбезопасности, не относится к туризму и вовсе (так ведь не копятся впечатления) и вообще считается «недопустимым и неправильным».

Что изменится? Заявителям не выдадут туристическую визу (категории B), если в американской консульской службе придут к выводу, что они едут в страну на роды. Хотя спрашивать в лоб во время собеседования, беременна ли женщина, сотрудникам посольства или консульства запрещено. Исключение сделают лишь для тех, кто летит в США рожать по медицинским показателям. Но тогда женщине придется доказать, что ей хватит на это денег.

Пара слов о числах. Официальной статистики детей иностранцев, которые родились в Штатах, не существует. Но близкий к Белому дому Центр иммиграционных исследований оценивает число таких новых граждан в 33 тысячи каждый год. Как правило, больше всего беременных женщин приезжает из Китая, России и Нигерии.