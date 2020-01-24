Из проспекта эмиссии следует, что состав акционеров общества значительно изменился. В 2018 году было свыше 2,1 тыс. акционеров. В основном это «физики»-миноритарии. Если ранее их было 2096, то сейчас стало 1826. Судя по объявлениям на Едином портале финансового рынка, микропакеты скупили более крупные акционеры. Также новые данные показывают, что из общества вышел акционер-юрлицо. Госдоля осталась прежней — Комитет госимущества Мингорисполкома имеет почти 16,8%.





В новом проспекте общество не приводит списка акционеров, которые владеют долями в 5% и более. Но из списка членов набсовета следует, что свой пакет увеличил Виктор Туревич (с 11,6% до 12%). Напомним, что ранее он также заявлял о желании купить акции минской сети парикмахерских ОАО «Восход». Предприниматель работает сейчас коммерческим директором московской фирмы «Бартон Хаус», где владеет 85%. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.





Другой совладелец «Бартон Хаус» — Денис Серегин (15%). Он также неоднократно делал заявки на покупку акций ОАО «Элема» и ОАО «Восход». Примерно полтора года назад у него не было в «Элеме» никакой доли. Сейчас есть микропакет — 0,002%.





Немного выросла доля Александра Шушкевича: с 8,9% до 9,9%. Любовь Шушкевич снизила участие в обществе с 8,6% до 8,5%.





Олег Жаринов нарастил пакет с 9,87% до 10,8%.





Ранее в проспектах «Элемы» также упоминалась итальянская компания «Ареа Интернешл С.Р.Л.», которая владела около 5,8%. Сейчас в документе ее нет.





В проспекте показан рост чистой прибыли: с более чем 1,5 млн рублей по итогам 2016-го до почти 2,5 млн по итогам 2018-го. При этом компания поставляет все больше одежды на внутренний рынок: в 2016-м доля экспорта была 45%, в 2018-м — 36%. Среди основных поставщиков материалов и комплектующих у «Элемы» числятся в основном китайские компании. «Элема» намерена сохранить основной профиль — верхняя женская одежда. Но будет развиваться и мужской бренд ETELIER.





В планах также ориентация на рынки Беларуси, России, Казахстана через развитие собственной товаропроводящей сети, через которую компания намерена продавать 90% своей продукции.



