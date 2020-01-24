«Это незабываемое время»: смолевичане вспомнили студенческие годы

25 января — День студента (Татьянин день). Несмотря на то, что история этого праздника уходит своими корнями в далекое прошлое, традиции его сохранились до сих пор. В этот день веселые компании студентов собираются вместе, чтобы отметить успешное окончание сессии, чтобы спустя годы встретиться с одногруппниками и вспомнить о счастливом времени.

В преддверии праздника своими воспоминаниями о студенчестве с корреспондентами «КС» поделились смолевичане, среди которых есть и Татьяна.





Татьяна Толкач, библиотекарь Смолевичской Центральной районной библиотеки им. М. Богдановича:

— Училась я в Минском институте культуры, который окончила в 1991 году. Студенческие годы, конечно, — веселое время. На мой взгляд, тогда все было намного проще и легче, чем сейчас. Мы старались не пропускать ни одного концерта, посещали кино, театры, выставки. В библиотеках сидели постоянно: во-первых, профессия способствовала, а, во-вторых, не было тогда так много литературы, нельзя было сделать ксерокопии. Потому приходили в библиотеку и занимались. Вспоминаю студенчество как яркую страницу своей жизни. Всегда приятно получать поздравления в Татьянин день от семьи, друзей и коллег. Среди моих подруг — три Татьяны. Мы, когда встречаемся, даже шутим по этому поводу, называя себя «Клубом Татьян». В этот день дома и на работе бывает торт. Имя подарило мне еще один праздник — своего рода второй День рождения.





Наталья Каминская, заведующий художественным отделением Смолевичской ДШИ:

— Мое студенчество выпало на 90-е годы. Я пошла учиться, когда у меня на руках был маленький сын. И, хочу сказать, что это то самое время, когда надо идти учиться: потому что ты уже четко знаешь, чего хочешь. Так было и со мной: я совершенно ясно знала, куда я поступаю и для чего. И строила большие планы на то, что буду учиться пять лет, и за это время я должна взять от учебы максимум. Я училась в Витебском педагогическом университете, на его художественно-графическом факультете. И это время, и этот факультет оставили много впечатлений. Впечатлял и сам город, в котором учился Марк Шагал. Несмотря на то, что я в то время уже работала, учиться хотела именно на дневном отделении, чтобы в полной мере ощутить студенческую жизнь. Я была старше своих одногруппников, но мне все равно было интересно, студенческая жизнь меня захватила. Причем, я училась на факультете, где я мечтала учиться. Некоторые мои сокурсники не понимали моего рвения к учебе и говорил: «Наташа, как ты можешь до вечера сидеть в этих аудиториях?!» Они ходили куда-то на дискотеки, тусовались. Я тоже изредка к ним подходила, но на первом месте для меня всегда была учеба. Я хотела как можно больше узнать и всему научиться, чтобы быть хорошим специалистом. И я училась взахлеб: ходила на пленэры, слушала педагогов. Меня раздражало, когда на занятиях ребята могли позволить себе какие-то вольности: попеть, пошутить. Я училась у замечательных педагогов. Я и сейчас их вспоминаю с теплотой, у них хотелось учиться, и я старалась. И сегодня я благодарна Богу, что судьба привела меня в это учебное заведение, и что в моей жизни было это время.





Екатерина Капица, педагог дополнительного образования ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Смолевичского района»:

— Студенчество — это, безусловно, незабываемые годы. Несмотря на то, что времени прошло много с момента окончания университета, но эмоции в памяти остались. Училась я на музыкальном отделении. И мы пианистки, академически правильные девочки, учились играть и на струнных инструментах — домрах. Отправлялись в «звездные походы». В составе оркестров ездили по городам и селам с концертами. Это было очень дружно: вместе с педагогами, старшими соратниками, с младшими группами. Это было незабываемо, очень весело. И ниточки студенчества тянутся сквозь мою жизнь до сих пор.





Надежда Козловская, методист ГУО «Смолевичский районный Центр детского туризма и краеведения»:

Я закончила педагогический университет в 2012-м году. И, наверное, для меня самые яркие воспоминания, связанные со студенчеством, — это жизнь в общежитии. Вместе с одногруппниками мы готовились к зачетам и экзаменам. Все это проходило очень весело. Не сравнить с самостоятельной подготовкой. И на протяжении всех восьми лет после окончания университета мы встречаемся с одногруппниками и вспоминаем наши студенческие годы. Нам интересно вместе. Когда встречаемся, словно окунаемся в ту атмосферу. Наверное, только с течением времени приходит осознание того, что студенчество — поистине золотое время в жизни.





Светлана Гольмакова, председатель Смолевичского районного комитета профсоюза работников науки и образования:

— Студенческие годы — один из лучших периодов в моей жизни. Это встречи с одногруппниками, это учеба, это практика летняя, где нам, по роду выбранной профессии, доводилось слушать голоса птиц и наблюдать за природой. Мы веселились, праздновали свадьбы одногруппников. Это время останется в памяти навсегда. Мы и сейчас общаемся с сокурсниками. Вечера встреч всегда проходят весело и позитивно. Несмотря на то, что распределение разбросало нас по разным городам Беларуси, мы не теряем связи. Созваниваемся, обмениваемся опытом. В работе это очень помогает. Сегодня я испытываю гордость за то, что мне довелось учиться у замечательных педагогов, по книгам которых сегодня учатся наши дети. Я с благодарностью вспоминаю то время, и, если бы была такая возможность, с удовольствием вернулась бы назад — в те счастливые, веселые и незабываемые годы.





Светлана Романенко, заведующий магазином «Ами мебель»:

— Студенческие годы были очень веселыми. Мы часто устраивали различные поездки и экскурсии, культурные походы. То время подарило мне много друзей и хороших знакомых. Сейчас моя дочь — студентка последнего курса университета. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех студентов с наступающим праздником и пожелать здоровья, успехов в жизни, успешной сдачи сессии и хорошего трудоустройства.

Беседовала Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.