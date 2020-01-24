Что нужно знать о менингококковой инфекции?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Менингококковая инфекция занимает важное место в инфекционной патологии человека, что обусловлено тяжестью течения и высокой летальностью. Заболеваемость регистрируется в течение всего календарного года, однако, с наступлением холодов, наряду с гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), число случаев менингококковой инфекции значительно возрастает.

Восприимчивость к менингококковой инфекции всеобщая, данной инфекцией преимущественно болеют дети до 14 лет (чаще болеют дети от 6 месяцев до 5 лет), на долю которых приходится 70-80% тяжелых форм менингококковой инфекции, а в период подъёма заболеваемости вовлекаются также старшие дети, молодежь и взрослые.

Так как начальные клинические проявления гриппа, острых инфекций верхних дыхательных путей и менингококковой инфекции схожи, то в периоды подъёма заболеваемости менингококковую инфекцию нередко принимают за обычную простуду.

Возбудитель – менингококк, неустойчив во внешней среде. Прямые солнечные лучи, температура ниже 22°, высушивание приводят к быстрой гибели микроба. Кипячение убивает его моментально.

Источником инфекции является больной человек или носитель менингококка (без воспалительных процессов в носоглотке). Носитель инфекции — человек, не замечающий у себя признаков болезни, но в носоглотке хранящий микроорганизмы. При этом для самого человека носительство менингококка может быть не опасным. Опасность носителей менингококковой инфекции объясняется тем, что они могут заражать окружающих. Диагноз ставится при бактериологическом обследовании контактных лиц в очаге заболевания.

Заражение менингококком происходит при тесном и длительном общении с источником инфекции.

Путь передачи — воздушно-капельный. Распространение возбудителя происходит при кашле, чихании и, даже при разговоре. Возбудители из носоглотки с инфицированными капельками слизи попадают в окружающее человека воздушное пространство, затем — в организм восприимчивого человека (прежде всего это дети раннего возраста). Заражение происходит (расстояние — менее 50 сантиметров) только при тесном и длительном общении (рядом спят, принимают пищу, учатся, воспитываются).

В целях профилактики необходимо:

— в случае появления первых симптомов, характерных для менингококковой инфекции необходимо вызвать «скорую помощь» и быстро доставить больного в больницу;

— чтобы не заболеть и не заразить окружающих, нужно избавляться от хронических заболеваний носоглотки – фарингита, тонзиллита, ларингита;

-при появлении у родителей ребёнка первых признаков простудных заболеваний (могут явиться источником заболевания), необходимо пользоваться медицинскими масками;

— больше гулять с ребёнком только на открытом воздухе,

— избегать поездок в общественном транспорте;

— максимально оградить маленьких детей от длительного нахождения в помещениях (магазины, рынки, парикмахерские и т.д.), где имеется большое скопление людей, ходить в гости, где ребёнка каждый старается приласкать, поиграть с ним. Уже отмечено, что часто дети заболевают через 4-5 дней после празднования родителями дня рождения ребёнка, крестин или других семейных праздников.

— проводить частое проветривание помещений, ежедневную влажную уборку с применением моющих средств;

— необходимо соблюдать простейшие меры гигиены (тщательное мытьё рук с мылом, при кашле или чихании использование одноразовых носовых платков);

— необходимо строгое соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в детских организованных коллективах;

— все лица, общавшиеся с больным в семье, коллективе в течение 10 дней должны подвергаться медицинскому наблюдению, обследованию на носительство менингококков.

Помните! Что при малейших подобных симптомах заболевания надо немедленно вызвать врача.

Евгения АРЛОВСКАЯ,

помощник врача- эпидемиолога Каменецкого РЦГиЭ