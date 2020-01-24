ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что нужно знать о менингококковой инфекции?

24.01.2020 10:29 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Менингококковая инфекция занимает важное место в инфекционной патологии человека, что обусловлено тяжестью течения и высокой летальностью. Заболеваемость регистрируется в течение всего календарного года, однако, с наступлением холодов, наряду с гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), число случаев менингококковой инфекции значительно возрастает.

Восприимчивость к менингококковой инфекции всеобщая, данной инфекцией преимущественно болеют дети до 14 лет (чаще болеют дети от 6 месяцев до 5 лет), на долю которых приходится 70-80% тяжелых форм менингококковой инфекции, а в период подъёма заболеваемости вовлекаются также старшие дети, молодежь и взрослые.

Так как начальные клинические проявления гриппа, острых инфекций верхних дыхательных путей и менингококковой инфекции схожи, то в периоды подъёма заболеваемости менингококковую инфекцию нередко принимают за обычную простуду.

Возбудитель – менингококк, неустойчив во внешней среде. Прямые солнечные лучи, температура ниже 22°, высушивание приводят к быстрой гибели микроба. Кипячение убивает его моментально.

Источником инфекции является больной человек или носитель менингококка (без воспалительных процессов в носоглотке). Носитель инфекции — человек, не замечающий у себя признаков болезни, но в носоглотке хранящий микроорганизмы. При этом для самого человека носительство менингококка может быть не опасным. Опасность носителей менингококковой инфекции объясняется тем, что они могут заражать окружающих. Диагноз ставится при бактериологическом обследовании контактных лиц в очаге заболевания.

Заражение менингококком происходит при тесном и длительном общении с источником инфекции.

Путь передачи — воздушно-капельный. Распространение возбудителя происходит при кашле, чихании и, даже при разговоре. Возбудители из носоглотки с инфицированными капельками слизи попадают в окружающее человека воздушное пространство, затем — в организм восприимчивого человека (прежде всего это дети раннего возраста). Заражение происходит (расстояние — менее 50 сантиметров) только при тесном и длительном общении (рядом спят, принимают пищу, учатся, воспитываются).

В целях профилактики необходимо:

— в случае появления первых симптомов, характерных для менингококковой инфекции необходимо вызвать «скорую помощь» и быстро доставить больного в больницу;

— чтобы не заболеть и не заразить окружающих, нужно избавляться от хронических заболеваний носоглотки – фарингита, тонзиллита, ларингита;

-при появлении у родителей ребёнка первых признаков простудных заболеваний (могут явиться источником заболевания), необходимо пользоваться медицинскими масками;

— больше гулять с ребёнком только на открытом воздухе,

— избегать поездок в общественном транспорте;

— максимально оградить маленьких детей от длительного нахождения в помещениях (магазины, рынки, парикмахерские и т.д.), где имеется большое скопление людей, ходить в гости, где ребёнка каждый старается приласкать, поиграть с ним. Уже отмечено, что часто дети заболевают через 4-5 дней после празднования родителями дня рождения ребёнка, крестин или других семейных праздников.

— проводить частое проветривание помещений, ежедневную влажную уборку с применением моющих средств;

— необходимо соблюдать простейшие меры гигиены (тщательное мытьё рук с мылом, при кашле или чихании использование одноразовых носовых платков);

— необходимо строгое соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в детских организованных коллективах;

— все лица, общавшиеся с больным в семье, коллективе в течение 10 дней должны подвергаться медицинскому наблюдению, обследованию на носительство менингококков.

Помните! Что при малейших подобных симптомах заболевания надо немедленно вызвать врача.

Евгения АРЛОВСКАЯ,

помощник врача- эпидемиолога Каменецкого РЦГиЭ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Менингококковая инфекция занимает важное место в инфекционной патологии человека, что обусловлено тяжестью течения и высокой Сообщение Что нужно знать о...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это незабываемое время»: смолевичане вспомнили студенческие годы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика