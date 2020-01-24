ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Елизавета II подписала билль о Brexit

24.01.2020 10:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из Евросоюза. Документ представили королеве после его одобрения обеими палатами парламента,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елизавета II подписала билль о Brexit

Таким образом, Brexit теперь уже точно должен состояться 1 февраля в 2 часа ночи по минскому времени. После начнётся переходный период, в ходе которого Великобритания и ЕС будут вести торговые переговоры. Продлится он до декабря нынешнего года.

Елизавета II подписала билль о Brexit

Напомним, страна должна была выйти из состава Евросоюза ещё в марте 2019, однако из-за того, что экс-премьер Тереза Мэй не смогла согласовать условия выхода с парламентом и европейскими чиновниками, этого не произошло.

Люди в материале: Елизавета II
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из Евросоюза. Документ представили королеве после его одобрения обеими палатами...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОПРОС КО ДНЮ СТУДЕНТА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика