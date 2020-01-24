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Коронавирус в цифрах и фактах. Инфографика

24.01.2020 10:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Коронавирус в цифрах и фактах. Инфографика
АиФ

Коронавирус сегодня всколыхнул весь мир. Ведь в Китае обнаружился новый тип инфекции, который приводит к тяжелым осложнениям в виде пневмонии. Власти Китая отметили, что вирус передается от человека к человеку.

ВОЗ бьет тревогу и собирает экстренные совещания, начата разработка новой вакцины и методов защиты от патологии, раздаются рекомендации по правилам защиты от вируса.

Коронавирус в цифрах и фактах. Инфографика Можно ли заразиться коронавирусом через посылку из Китая?
На границах усилен санитарный и карантинный контроль, а медики по всей стране прошли необходимые инструктажи и подготовлены ко встрече с вирусом.

Путешественникам, командировочным и тем, кто едет в Китай сейчас по другим причинам, предлагаются простые меры профилактики. Счет заболевшим идет на сотни, есть и первые жертвы нового вируса. Сейчас первые случаи заражения обнаружены в разных странах: Японии, Таиланде, США.

Что собой представляет коронавирус, какие симптомы должны насторожить, чего стоит опасаться по мере развития заболевания, "АиФ" описывает в своей памятке-инфографике.


Коронавирус в цифрах и фактах. Инфографика
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Что собой представляет коронавирус, какие симптомы должны насторожить, чего стоит опасаться по мере развития заболевания, "АиФ" описывает в своей...
 
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