Коронавирус в цифрах и фактах. Инфографика

Источник материала: Аргументы и факты

Коронавирус сегодня всколыхнул весь мир. Ведь в Китае обнаружился новый тип инфекции, который приводит к тяжелым осложнениям в виде пневмонии. Власти Китая отметили, что вирус передается от человека к человеку.

ВОЗ бьет тревогу и собирает экстренные совещания, начата разработка новой вакцины и методов защиты от патологии, раздаются рекомендации по правилам защиты от вируса.

Путешественникам, командировочным и тем, кто едет в Китай сейчас по другим причинам, предлагаются простые меры профилактики. Счет заболевшим идет на сотни, есть и первые жертвы нового вируса. Сейчас первые случаи заражения обнаружены в разных странах: Японии, Таиланде, США.

Что собой представляет коронавирус, какие симптомы должны насторожить, чего стоит опасаться по мере развития заболевания, "АиФ" описывает в своей памятке-инфографике.