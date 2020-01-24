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В Солигорском районе при столкновении Nissan и Mercedes-Benz погибла пассажирка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 января около половины шестого вечера в Солигорском районе автомобиль выехал на встречку и врезался в иномарку.
Как
В аварии погибла 52-летняя пассажирка Nissan, она ехала на заднем сиденье справа, пристёгнута не была. Водитель той же машины госпитализирован.
По факту ДТП ведётся проверка.
На прошлой неделе в Мостовском районе столкнулись фура и самосвал.
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Новости Беларуси. 22 января около половины шестого вечера в Солигорском районе автомобиль выехал на встречку и врезался в иномарку. Как сообщает УГАИ УВД...
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