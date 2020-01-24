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С 30 января «Белпочта» повысит стоимость некоторых услуг

24.01.2020 11:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 30 января «Белпочта» повысит стоимость некоторых услуг
Фото из открытых источников

«Белпочта» объявила об изменении тарифов на некоторые свои услуги с 30 января 2020 года. В частности, увеличится стоимость некоторых услуг по пересылке почты внутри страны.

С 30 января «Белпочта» повысит стоимость некоторых услуг Белорусские банки и «Белпочта» пересмотрели комиссию за платежи в кассе

Стоимость пересылки заказного письма массой до 20 г для физических лиц увеличится на 8 копеек и будет стоить 1,98 руб., для юридических лиц – 2,04 руб. Тарифы на пересылку внутренних отправлений ЕМS, отправлений «Е-commerce», услуги линейки «Комфорт», услуги «Почтовый курьер» повысятся в среднем на 5%.

В то же время тарифы на универсальные услуги (пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли)), пересылку отправлений «1-й класс», дополнительные услуги почтовой связи не изменятся. Кроме того, «Белпочта» решила не брать комиссию при приеме платежей через ЕРИП в кассах за услуги, которые оказывают территориальные центры социального обслуживания населения.

Все изменения будут актуализированы 30 января на сайте «Белпочты» в разделе «Тарифы».

 
 
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Увеличение цены произойдет на услуги по пересылке почты внутри страны.
 
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