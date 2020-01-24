Смех и слезы. Комедию «Давай разведемся» действительно стоит посмотреть

Источник материала: Аргументы и факты

Вроде снимают много комедий, а не смешно, потому что юмор примитивный, пошлый, ниже плинтуса. Стендаперов этих тоже мерзко слушать до тошноты, поскольку смех они выжимают миниатюрами про «сиськи», «телок», «члены» - такое ощущение, что они все озабоченные. Хотя у кого что болит - тот о том и говорит. В связи с этим кто бы мог подсказать: есть ли современные достойные комедии? Или всю жизнь нам смотреть старое доброе кино, которое никто не может переплюнуть, - ту же «Бриллиантовую руку»? А. Хотько, Минск

Белорусская публика с восторгом приняла комедию «Давай разведемся» российского режиссера, сценариста, актрисы Анны Пармас. Фильм был в прокате в конце прошлого года и демонстрировался на кинофестивале «Лістапад». Сегодня его можно посмотреть в Интернете.

Картина «Давай разведемся» очень смешная - практически в каждом кадре и в каждом слове. И от юмора не становится неловко. Зрители после показа были немало удивлены: «Надо же! И без матов обошлись, и без откровенной пошлятины, и проблемную тему подняли».

Роли и исполнители

Отыскать так называемый белорусский след в профессиональной судьбе режиссера комедии «Давай разведемся» Анны Пармас было несложно: в 2005 году вышел фильм, снятый совместно Национальной киностудией «Беларусьфильм» и питерской студией «Позитив», под названием «Нежная зима». Сценарий к нему написала белорусский автор Юлия Лешко. С белорусской стороны режиссером ленты была Ирина Волох, с российской - Анна Пармас. Актеры, кстати, вспоминают, что на съемочной площадке ухохатывались. История в какой-то степени повторилась и на съемках комедии «Давай разведемся». Подробности рассказала Анна Рыцарева, которая сыграла в фильме любовницу, к которой ушел муж главной героини в исполнении Анны Михалковой.

На встрече с белорусскими зрителями в Минске Анна РЫЦАРЕВА пошутила, что роль получила «по блату»:

- С Аней Пармас мы познакомились на съемках картины «История одного назначения», где она играла мою «киношную» мать. Как раз в то время она писала сценарий комедии «Давай разведемся» и пригласила меня принять участие в картине. Я прочитала сценарий - он очень понравился, поэтому я согласилась. Сейчас - так получилось - периодически Аня живет у меня, поэтому она просила вам передать, что я получила роль не просто так. (Смеется.)

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Правда и импровизация

Зрителей очень интересовало: фильм снимался строго по сценарию или на площадке можно было импровизировать?

- Импровизация, конечно, была. Что касается сценария, к сожалению, многое не вошло в фильм, иначе это была бы длинная трехчасовая картина. Мне сначала было обидно, что половиной сцен с моим участием пришлось пожертвовать, но я понимаю режиссера: это все-таки кино о жене. О том, что счастье нужно искать в себе!

- Когда вы читали сценарий, могли предположить, что фильм получится настолько смешной?

- Там действительно шутка на шутке. Все, кто читал сценарий, плакали от смеха. У Ани Пармас прекрасное чувство юмора, поэтому, думаю, и сценарий удался.

А мужчину из зала интересовал следующий вопрос: муж главной героини, который в итоге уходит к любовнице, - по сути «тютя», подкаблучник, ведомый, плывущий по течению. И как такой мягкотелый, без мужского стержня персонаж мог заинтересовать красавицу Оксану, которая, по идее, могла себе выбрать кого-нибудь получше?

- Я действительно думала об этом, когда мне предложили роль, - сказала Анна Рыцарева. - И к съемкам подошла серьезно в том плане, что какое-то время наблюдала за дамами - незамужними, любовницами, которые хотят замуж, - чтобы понять особенности их поведения, мышления. И, знаете, это ведь для жены муж - привычная история. А для любовницы мужчина - бог. Она будет им восхищаться, сходить с ума - искренне или хорошо играя роль восторженной обожательницы. Мне кажется, в наше время часто мужчинам ничего делать не надо, а женщина уже на все готова…

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В чем счастье?

Концовка у фильма неоднозначная и вызывает споры. Можно сказать - открытая, потому что мы прощаемся с героиней в тот момент, когда она погружена в себя, в свои ощущения с целью понять, что для нее лучше.

- По большому счету фильм затрагивает очень серьезную тему: семья, брак, измены, жизнь после и то, что одной быть не страшно, - отметила Анна Рыцарева. - Недаром говорят: «Если лошадь сдохла - слезь». Конечно, есть браки, которые нужно спасать, но есть и такие, которым уже ничем не поможешь. А людям, которые состоят в браке, наверное, не стоит растворяться без остатка в партнере. Надо быть цельной личностью, самодостаточной. И искать счастье не в ком-то, а в себе.