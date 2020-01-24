Капремонт дома культуры и больницы, строительство детского сада. Скидель готовится к «Дажынкам-2020»

Источник материала: Вороновская газета





В Скиделе к областному фестивалю тружеников села «Дажынкі-2020» капитально отремонтируют городской дом культуры и больницу, начнут строительство детского сада.

Как рассказал председатель Скидельского горисполкома Александр Лозовик, разработан и утвержден председателем облисполкома план по подготовке и проведению «Дажынак-2020» в Гродненском районе. Предусмотрено проведение капитального и текущего ремонта объектов как государственной, так и частной формы собственности. Работы по подготовке к этому значимому мероприятию начались заранее, в начале прошлого года. Дом культуры – один из объектов обновления. Здесь пройдет чествование и награждение лучших тружеников села. На его капремонт выделены средства из бюджета области. Будет обновлен фасад дома культуры и прилегающая к нему территория. Большой объем работ запланирован и внутри здания, начиная от замены электропроводки до ремонта потолка. В зрительном зале будет обновлена сцена. Ее оснастят современным световым и звуковым оборудованием. В зале установят новые удобные кресла. Подарком для молодежи станет обустройство в здании дома культуры помещения для регистрации бракосочетания.

«Дажынак» запомнится скидельчанам и началом строительства долгожданного детского сада, который также будет возведен за счет средств областного бюджета. В настоящее время готовится проектно-сметная документация. Детское учреждение будет рассчитано на 190 мест. Годзапомнится скидельчанам и началом строительства долгожданного детского сада, который также будет возведен за счет средств областного бюджета. В настоящее время готовится проектно-сметная документация. Детское учреждение будет рассчитано на 190 мест.

Важным событием для жителей города станет и начало капитального ремонта городской больницы. Изготавливается проектно-сметная документация.

Предприятия города проведут текущий ремонт своих зданий, благоустроят прилегающие к ним территории. Запланировано обновление объектов торговли, культуры, образования, здравоохранения. Капитально будут отремонтированы улицы Карла Маркса, Кирова, Комара, Свердлова, Шеремета, Танкистов, Железнодорожная, Вокзальная и другие.

– Для нас важно, чтобы и жители включились в подготовку к празднику. Владельцы частного сектора по улицам Шеремета, Клубной уже наводят порядок на своих подворьях. Сносят ветхие и аварийные хозпостройки. Хочется, чтобы и другие хозяева подключались, —– отметил Александр Лозовик. – В это же время ряд предприятий и организаций приступили к исполнению мероприятий плана. В их числе ЖКХ, лесхоз, агрокомбинат «Скидельский», «Гроднооблнефтепродукт», «Гродноэнерго», «Гродноавтодор», сахкомбинат, отдел культуры Гродненского райисполкома.







Он также рассказал, что в ходе подготовки к празднику будет обновлен не только город-спутник, но и другие населенные пункты Гродненского района, в том числе агрогородки Озеры, Вертелишки, Обухово, Сопоцкино.

Эстафету «Дажынак» уже подхватила и Берестовица, где запланировано проведение областного фестиваля тружеников села «Дажынкі-2021». Подготовка к празднику заранее позволяет провести обновление объектов качественно и в срок.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА https://grodnonews.by