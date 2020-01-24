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Беларусь за рубежом. Кого из наших земляков чтят иностранцы?

24.01.2020 11:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь за рубежом. Кого из наших земляков чтят иностранцы?
sb.by
Беларусь за рубежом. Кого из наших земляков чтят иностранцы?
Фото: sb.by

Франциск Скорина

Жизнь Скорины была полна путешествий, белорусский гуманист - истинный человек Европы. Памятные доски в честь полоцкого просветителя и первопечатника установлены в Падуе, Лондоне, Вильнюсе...

Особенным городом на творческом пути Скорины стала Прага - здесь он издал первую печатную белорусскую книгу «Псалтырь». Перед этим Франциск перевел Библию на понятный народу язык, а за основу взял оригинальный церковнославянский с примесью белорусского, польского и чешского языков.

В Праге памятник первопечатнику возвели в 1996 году в районе Градчаны. Высота монумента - более двух с половиной метров. Рядом стоит валун, который привезли из Беларуси.

Также в Праге есть мемориальная доска, посвященная Скорине. Она находится во дворе самой старой библиотеки Клементинум. Текст на белорусском и чешском языках гласит: «В 1517-1519 годах в Старом Месте выдающийся белорусский ученый Франциск Скорина отпечатал свою первую Библию на белорусском языке». Кстати, в этом месте Василь Быков дал свое последнее интервью.

Беларусь за рубежом. Кого из наших земляков чтят иностранцы?
Фото: ex-press.by

Янка Купала

Нуждается ли в представлении Янка Купала? В честь известного белорусского поэта, драматурга и лауреата престижных литературных премий названы улицы, скверы, театры и библиотеки.

Произведения Купалы переведены на многие иностранные языки и известны далеко за пределами Беларуси. Памятные знаки в честь белорусского поэта есть в Словакии, в польском Гданьске, на здании Смоленского университета, в Риге... и даже в США.

Американский памятник появился в 1970-х годах в маленьком городке Монро в штате Нью-Йорк. Бюсты «Четырем бессмертным поэтам» решили установить славянские эмигранты. «Четверка» включает русского поэта Александра Пушкина, украинского Тараса Шевченко, белорусского Янку Купалу и американского Уолта Уитмена.

Установка памятников - символический жест единения четырех народов.

 

Ян Скрыган

В центре эстонского городка Кивиыли стоит мемориальный знак в честь белорусского писателя Яна Скрыгана. Это единственный в Эстонии памятник белорусскому культурному деятелю.

Беларусь за рубежом. Кого из наших земляков чтят иностранцы?
Фото: newgrodno.by

Ян Скрыган - «маладняковец», один из первых белорусских футуристов. В 1936 году был обвинен в «контрреволюционной деятельности», незаконно репрессирован и выслан в Сибирь. В 1946-м году писателя освободили, но на пять лет лишили права жить в Беларуси. В Эстонию он перебрался к другу солагернику - в город Кивиыли. Там устроился работать на сланцевохимическом комбинате. Добросовестному Яну Скрыгану не сразу, но удалось навести порядок на производстве, и его назначили главным бухгалтером. Но в 1948-м он был повторно арестован и снова отправлен в сибирскую ссылку. Лишь в 1955 году писателя реабилитировали, и он вернулся в Беларусь. Скрыган занимался литературной деятельностью до самой смерти. Памятник в Эстонии установили в 1998 году по инициативе Ида-Вирусского общества белорусской культуры при поддержке Министерств культуры Эстонии и Беларуси.

Беларусь за рубежом. Кого из наших земляков чтят иностранцы?
Фото: usa-history19vek.ru

Тадеуш Костюшко

Уроженец белорусского хутора Меречёвщина в Брестской области Тадеуш Костюшко считается национальным героем Беларуси, США и Польши. Ему посвящены шесть бронзовых статуй в городах Америки: Вашингтоне, Бостоне, Чикаго, Филадельфии, Уэст-Поинте и Сент-Питерсберге. Костюшко отличился на военной службе: он сражался за независимость США и дослужился до звания генерала. Благодаря многочисленным заслугам он стал национальным героем Америки. В штате Миссисипи его именем назван город.

Интересный факт: все памятники Костюшко в Америке поставлены по инициативе и на средства иммигрантов из Польши. Некоторые изваяния даже созданы польскими скульпторами. Поляки считают Костюшко своим национальным героем, поскольку в 1794 году он возглавил восстание за независимость Речи Посполитой от российской оккупации. В Польше памятники Тадеушу появились в 1920-30-х годах в Кракове, Лодзи и Познани. Во время войны их уничтожили нацисты, но в 60-х поляки всё восстановили. В Беларуси памятник Тадеушу Костюшко есть на малой родине, в Меречевщине.

Беларусь за рубежом. Кого из наших земляков чтят иностранцы?
Фото: liveinternet.ru

Игнатий Домейко

Одна из самых уважаемых исторических личностей Чили - Игнатий Домейко родом из Гродненской области. Он выучился в Париже на минераловеда и горного инженера, а затем поехал в Чили работать ученым. Домейко читал лекции на испанском, создал школу по подготовке специалистов, организовал лабораторию. Со временем стал ректором Чилийского университета и реформировал всю систему образования. Организовал метеорологическую службу в Сантьяго-де-Чили. Продолжал заниматься минералогическими исследованиями, изучал обнаруженный в пустыне Атакама метеорит, исследовал аборигенов Южной Америки. Открыл в Чили месторождения полезных ископаемых и организовал их добычу. А также отыскал в горах источники чистой воды, провел в Сантьяго водопровод и решил проблему водообеспечения столицы. Белорусу присудили звание национального героя Чили и установили в его честь памятник с подписью «Великий Просветитель».

Его имя носят горный хребет Кордильера-Домейко в Андах, чилийский город, порт Пуэрто-Домейко, а также минерал домейкит, моллюск наутилус домейкус, фиалка домейкиана и даже динозавр  домейкозавр.

 
 
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