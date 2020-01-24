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Охотничья собака так устала, что не могла идти. Посмотрите, что сделали охотники
Источник материала: Tut.by
На Сахалине охотники сняли забавное видео с собакой, которую брали с собой. Пес бегал за зайцем, устал и просто отказался идти домой своим ходом. Людям пришлось импровизировать — посмотрите, что они сделали!
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