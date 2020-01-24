Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар открыл торги на бирже 24 января уже седьмым ослаблением подряд. Биткойн -242.16.
Курс доллара потерял всего 0,0007 BYN и оказался на уровне 2,1130 BYN/USD, но сделал это уже седьмой раз подряд.
Курс евро упал сразу на 0,0082 BYN до 2,3353 BYN/EUR. Это минимум за 29 дней. Европейская валюта дешевеет уже шестой раз подряд. Общее снижение к текущему моменту составило 0,0339 BYN.
Курс российского рубля вырос на 0,0043 BYN до 3,4165 BYN/100 RUB. Российская валюта прервала серию из четырёх снижений и подорожала впервые на этой неделе.
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