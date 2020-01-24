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Курсы валют и криптовалют на сегодня

24.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар открыл торги на бирже 24 января уже седьмым ослаблением подряд. Биткойн -242.16.

Курс доллара потерял всего 0,0007 BYN и оказался на уровне 2,1130 BYN/USD, но сделал это уже седьмой раз подряд.

Курс евро упал сразу на 0,0082 BYN до 2,3353 BYN/EUR. Это минимум за 29 дней. Европейская валюта дешевеет уже шестой раз подряд. Общее снижение к текущему моменту составило 0,0339 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0043 BYN до 3,4165 BYN/100 RUB. Российская валюта прервала серию из четырёх снижений и подорожала впервые на этой неделе.

Bitcoin − 8322.08$ (-242.16);

Bitcоin Cash/ВСС – 310.44$ (-29.38);

Litеcoin − 52.31$ (-4.2);

Еthеreum − 159$ (-5.4);

ZCаsh − 47.25$ (-3.81);

DigitalCash − 97.48$ (-7.28);

Monero − 59.59$ (-3).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар открыл торги на бирже 24 января уже седьмым ослаблением подряд. Биткойн -242.16.
 
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