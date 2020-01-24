На трассе М1 в Барановичском районе Audi смяло после аварии с лосем

Источник материала: Tut.by

23 января в Барановичском районе Audi сбила лося, сообщает милиция региона .





ДТП произошло около 19.30. 32-летний водитель Audi ехал по М1 в направлении Бреста. На 236 км на дорогу перед легковушкой выбежал лось. В результате столкновения Audi съехала в кювет.





Водителя и 26-летнюю пассажирку автомобиля медики забрали в больницу.

Лось погиб.



