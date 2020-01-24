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На трассе М1 в Барановичском районе Audi смяло после аварии с лосем

24.01.2020 11:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 января в Барановичском районе Audi сбила лося, сообщает милиция региона.


ДТП произошло около 19.30. 32-летний водитель Audi ехал по М1 в направлении Бреста. На 236 км на дорогу перед легковушкой выбежал лось. В результате столкновения Audi съехала в кювет.


Водителя и 26-летнюю пассажирку автомобиля медики забрали в больницу.

Лось погиб.


 
Теги: Брест
 
 
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Водителя и пассажирку автомобиля медики забрали в больницу.
 
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