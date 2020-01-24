В Беларуси стало меньше сторонников АЭС и ядерной энергетики

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси за минувший год незначительно снизилось количество сторонников строительства атомной электростанции и ядерной энергетики в целом. Больше всего сторонников АЭС — в Гродненской области, меньше всего в Минске.

Об этом говорят итоги очередного соцопроса, который ежегодно проводит Институт социологии НАН Беларуси по заказу Минэнерго страны, сообщает interfax.by .

В соответствии с проведенным в апреле-мае 2019 года опросом, число респондентов, которые положительно относятся к строительству БелАЭС, составило 59,8% против 60,8% в аналогичном исследовании 2018 года.

При этом данные исследования свидетельствуют о росте противников строительства АЭС – до 26,8% с 26,2%. Также выросло число респондентов, которые затруднились определить свое отношение к строительству БелАЭС – до 13,4% с 13%.

Число белорусов-сторонников ядерной энергетики также уменьшилось. В соответствии с данными исследования, их количество снизилось до 48,5% с 51,6% в 2018 году. При этом доля респондентов-противников ядерной энергетики также снизилась – до 21,2% с 21,8%.

В некоторых регионах количество положительно настроенных граждан несколько увеличилось - в Гомельской области (+1,2%), в Гродненской области в целом (+11,3%), в том числе в Островецком районе (+2,5%), а также в Минской области (+1,8%).

Что касается региональных различий в ответах на вопрос об отношении к строительству Белорусской АЭС, то как наиболее положительно настроенный в этом вопросе регион можно выделить Гродненскую область (78,4%), в том числе Островецкий район (69,4%), Брестскую (63,1%) и Минскую (64,1%) области. Меньшей поддержкой строительство АЭС пользуется в Могилевской области (41,5%) и городе Минске (53,1%). В плане отрицательного отношения к строительству можно выделить Могилевскую (здесь наибольший показатель - 37,5%) и Витебскую (33,1%) области.

Наиболее заметно в прошлом году выросло количество белорусов, которые не определились в своем отношении к ядерной энергетике – до 29,6% с 25,3% в 2018 году.

В соцопросе, который проводился по национальной репрезентативной выборке, приняло участие 2 тыс. респондентов, в том числе 300 - в Островецком районе (место расположения БелАЭС). Опросы проводятся регулярно с 2005 года.

В исследовании отмечается, что в целом, "оценки не изменились, так как все означенные колебания практически укладываются в диапазон ошибки выборки (±2,5%)".

"Однако в целом можно по-прежнему утверждать, что с 2013 года отношение населения к ядерной энергетике остается на одном уровне – треть населения все еще не определилась в своей позиции по данному вопросу, а количество сторонников по-прежнему в более чем в два раза превышает количество противников ядерной энергетики", - констатируют авторы исследования.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Ранее в Минэнерго Беларуси сообщали, что планирует обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году.