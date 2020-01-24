ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси стало меньше сторонников АЭС и ядерной энергетики

24.01.2020 11:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси стало меньше сторонников АЭС и ядерной энергетики

В Беларуси за минувший год незначительно снизилось количество сторонников строительства атомной электростанции и ядерной энергетики в целом. Больше всего сторонников АЭС — в Гродненской области, меньше всего в Минске.

Об этом говорят итоги очередного соцопроса, который ежегодно проводит Институт социологии НАН Беларуси по заказу Минэнерго страны, сообщает interfax.by.

В соответствии с проведенным в апреле-мае 2019 года опросом, число респондентов, которые положительно относятся к строительству БелАЭС, составило 59,8% против 60,8% в аналогичном исследовании 2018 года.

При этом данные исследования свидетельствуют о росте противников строительства АЭС – до 26,8% с 26,2%. Также выросло число респондентов, которые затруднились определить свое отношение к строительству БелАЭС – до 13,4% с 13%.

Число белорусов-сторонников ядерной энергетики также уменьшилось. В соответствии с данными исследования, их количество снизилось до 48,5% с 51,6% в 2018 году. При этом доля респондентов-противников ядерной энергетики также снизилась – до 21,2% с 21,8%.

В некоторых регионах количество положительно настроенных граждан несколько увеличилось - в Гомельской области (+1,2%), в Гродненской области в целом (+11,3%), в том числе в Островецком районе (+2,5%), а также в Минской области (+1,8%).

Что касается региональных различий в ответах на вопрос об отношении к строительству Белорусской АЭС, то как наиболее положительно настроенный в этом вопросе регион можно выделить Гродненскую область (78,4%), в том числе Островецкий район (69,4%), Брестскую (63,1%) и Минскую (64,1%) области. Меньшей поддержкой строительство АЭС пользуется в Могилевской области (41,5%) и городе Минске (53,1%). В плане отрицательного отношения к строительству можно выделить Могилевскую (здесь наибольший показатель - 37,5%) и Витебскую (33,1%) области.

Наиболее заметно в прошлом году выросло количество белорусов, которые не определились в своем отношении к ядерной энергетике – до 29,6% с 25,3% в 2018 году.

В соцопросе, который проводился по национальной репрезентативной выборке, приняло участие 2 тыс. респондентов, в том числе 300 - в Островецком районе (место расположения БелАЭС). Опросы проводятся регулярно с 2005 года.

В исследовании отмечается, что в целом, "оценки не изменились, так как все означенные колебания практически укладываются в диапазон ошибки выборки (±2,5%)".

"Однако в целом можно по-прежнему утверждать, что с 2013 года отношение населения к ядерной энергетике остается на одном уровне – треть населения все еще не определилась в своей позиции по данному вопросу, а количество сторонников по-прежнему в более чем в два раза превышает количество противников ядерной энергетики", - констатируют авторы исследования.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Ранее в Минэнерго Беларуси сообщали, что планирует обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси за минувший год незначительно снизилось количество сторонников строительства атомной электростанции и ядерной энергетики в целом. Больше всего...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это какой-то сюр». В Украине произвели корпуса для новых БТР - все оказались с трещинами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика