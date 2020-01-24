ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь ограничила ввоз птицы, овец и коз из ряда стран

24.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Беларусь ограничила ввоз птицы, овец и коз из ряда стран

Беларусь ограничивает ввоз птицы, овец и коз из целого ряда стран. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

В частности, с 24 января вводятся ограничения на ввоз в страну овец и коз из Псковской области России. По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, в этом регионе зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных оспой овец и коз (особо опасная высококонтагиозная болезнь).

Ограничения касаются поставок убойных, племенных и пользовательских овец и коз, восприимчивых к заболеванию диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (овцы, козы, ламы, туры, муфлоны, козероги, косули), молока и молочной продукции от этих животных, кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти, козьего пуха, кормовых добавок и др. Приостанавливается действие ранее выданных разрешений на ввоз указанных товаров из Псковской области.

Также с 24 января Беларусь ограничивает поставки птицы  из отдельных регионов Словакии, Украины, Венгрии, Чехии и Польши, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Временные ограничения вводятся на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Кроме того, приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров, за исключением тех, что выдавались на поставки прошедших термообработку в процессе производства шротов, используемых для изготовления комбикормов для животных и ценных видов рыб.

В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь ограничивает ввоз птицы, овец и коз из целого ряда стран. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз не будет «замораживать» цены на «шенген» для белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика