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Беларусь ограничила ввоз птицы, овец и коз из ряда стран
24.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь ограничивает ввоз птицы, овец и коз из целого ряда стран. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.
В частности, с 24 января вводятся ограничения на ввоз в страну овец и коз из Псковской области России. По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, в этом регионе зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных оспой овец и коз (особо опасная высококонтагиозная болезнь).
Ограничения касаются поставок убойных, племенных и пользовательских овец и коз, восприимчивых к заболеванию диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (овцы, козы, ламы, туры, муфлоны, козероги, косули), молока и молочной продукции от этих животных, кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти, козьего пуха, кормовых добавок и др. Приостанавливается действие ранее выданных разрешений на ввоз указанных товаров из Псковской области.
Также с 24 января Беларусь
Кроме того, приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров, за исключением тех, что выдавались на поставки прошедших термообработку в процессе производства шротов, используемых для изготовления комбикормов для животных и ценных видов рыб.
В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.
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Беларусь ограничивает ввоз птицы, овец и коз из целого ряда стран. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора...
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