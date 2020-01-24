Выпавшую из окна внука Михалкова модель навестила группа «На-На»

Источник материала: Tut.by

21-летняя Ксения Пунтус находится в столичной клинике после выпадения из окна. Модель посетили в больнице звездные коллеги — солисты группы «На-На», пишет cosmo.

Ксения три года назад снялась в клипе подопечных Бари Алибасова на песню «Зинаида». С тех пор модель находится в дружеских отношениях с участниками группы.





Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов и Михаил Игонин навестили Пунтус в Боткинской больнице. Артисты признались, что подруга их приятно удивила.

— Ожидали увидеть человека, который будет лежать на растяжках и не сможет даже говорить. Вместо этого увидели улыбающуюся, накрашенную девушку, которая сидела на кровати, разговаривала и шутила, — поделился впечатлениями Бари Алибасов.

Ксения рассказала музыкантам, что ее должны выписать из больницы через несколько недель. Ранее модели установили штифт в ногу, а на руках закрепили скобы. Пунтус пояснила, что кисть руки пострадала при падении больше всего.

Поклонники группы «На-На» оценили поступок артистов. Фанаты похвалили звезд за то, что те решили навестить подругу. «Какие внимательные и заботливые ребята, молодцы», «Здоровья Ксюше, нанайцы — вы лучшие», «Вот что значит настоящая дружба», — написали фолловеры.

Напомним, модель и актрису Ксению Пунтус 11 января обнаружили в бессознательном состоянии возле многоэтажки в центре Москвы.

Вместе с моделью в квартире находился ее возлюбленный Андрей Баков. Его мать, актриса Анна Михалкова, столкнулась с травлей из-за скандала с пострадавшей моделью. Недавно Ксения дала официальный комментарий о случившемся, рассказав, как она выпала из окна.