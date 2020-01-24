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Лукашенко: Не хочу быть последним президентом Беларуси
Источник материала: Партизан
Лукашенко по традиции, выехав "в поля", сделал скандальное заявление. По его словам, налоговый маневр в нефтяной сфере Россия специально устроила, чтобы надавить на Беларусь.
"Россия начала налоговый манёвр специально, чтобы надавить на Баларусь. Для чего они решили надавить - догадайтесь сами", - заявил сегодня Лукашенко, находясь с рабочей поездкой в Шкловском районе.
И при этом после 25-летнего правления он сокрушенно добавил: "Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почётно быть первым, но последним быть я не хочу", цитирует Лукшенко Пул Первого.
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Лукашенко по традиции, выехав "в поля", сделал скандальное заявление. По его словам, налоговый маневр в нефтяной сфере Россия специально устроила, чтобы надавить на...
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