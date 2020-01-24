Оплатить чай и постель в международных поездах можно будет карточкой

Источник материала: Myfin

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С помощью mPOS-терминалов пассажиры смогут карточкой рассчитываться в поездах БЖД за чай и постельное белье, излишнюю ручную кладь и услуги вагона-ресторана.

Это стало завершающим этапом внедрения в поездах оплаты услуг железнодорожного транспорта с использованием переносных POS-терминалов. Проект был реализован в несколько стадий. Сначала POS-терминалы появились в поездах межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, затем в поездах региональных линий экономкласса. До 2020 года оплатить услуги банковской карточкой можно было только при нахождении поезда на территории Беларуси. Теперь mPOS-терминалами оснастили все поезда международных линий.

В БЖД отметили, что платежные операции в поездах возможны при наличии устойчивой мобильной связи.