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Оплатить чай и постель в международных поездах можно будет карточкой

24.01.2020 11:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

С помощью mPOS-терминалов пассажиры смогут карточкой рассчитываться в поездах БЖД за чай и постельное белье, излишнюю ручную кладь и услуги вагона-ресторана.

Это стало завершающим этапом внедрения в поездах оплаты услуг железнодорожного транспорта с использованием переносных POS-терминалов. Проект был реализован в несколько стадий. Сначала POS-терминалы появились в поездах межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, затем в поездах региональных линий экономкласса. До 2020 года оплатить услуги банковской карточкой можно было только при нахождении поезда на территории Беларуси. Теперь mPOS-терминалами оснастили все поезда международных линий.

В БЖД отметили, что платежные операции в поездах возможны при наличии устойчивой мобильной связи.

Всего Белорусская железная дорога приобрела 86 mPOS-терминалов для поездов международных линий. Терминалы билетных кассиров в поездах региональных линий экономкласса включены в комплектацию билетопечатающих машин. Оснащение POS-терминалами поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса производилось совместно с Беларусбанком.

Источник: Myfin.by
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Белорусская железная дорога вместе с поставщиками услуг связи и банковскими структурами внедрила в поездах международных линий mPOS-терминалы для оплаты услуг по...
 
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