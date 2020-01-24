Соболенко и Мертенс вышли в третий круг парного разряда Australian Open

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает успешно выступать на турнире Большого шлема Australian Open-2020 в парном разряде. В матче второго круга вместе с бельгийкой Элизе Мертенс белоруска обыграла австралийский дуэт Арина Родионова и Джейми Форлис – 6:2, 7:5.

Следующими соперницами белорусско-бельгийской пары станут сильнейшие в противостоянии Вероника Кудерметова (Россия) / Элисон Рис (США) и Анетт Контавейт (Эстония) / Мэнди Минелла (Люксембург).

Также продолжает выступление в женском парном разряде Александра Саснович вместе со словачкой Викторией Кужмовой. За выход в третий круг они поспорят с парой из Казахстана Елена Рыбакина и Зарина Дияс.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 2 февраля.