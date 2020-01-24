Какие отходы считаются опасными? Их перечень утвердили в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Правительство утвердило перечень опасных отходов, сделки с которыми нужно регистрировать. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 января 2020 года №36, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно постановлению нужно регистрировать сделки о передаче опасных отходов , а также об отчуждении их другому юрлицу или индивидуальному предпринимателю.

В перечень вошли несколько сотен наименований отходов. Среди них просроченные продукты питания, отходы производства сахара, осадки виноделия, отходы производства этилового спирта и кормовых дрожжей, различные шламы, отходы пуха и пера, шкур и мехов, бумаги, золы, стеклобоя, батарейки и аккумуляторы, отходы лекарственных препаратов, ртутные термометры др.

Документ принят на основании закона «Об обращении с отходами» и вступает в силу после его официального опубликования.

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