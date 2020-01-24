Юбилей «Зорьки». Одной из старейших газет для детей – 75 лет!

Источник материала: Аргументы и факты

Газета «Зорька» празднует солидную дату – 75-летие. «АиФ» решил узнать у главного редактора издания Людмилы ГРАМОВИЧ, которая на протяжении 20 лет возглавляет газету, чем живет «Зорька» в наши дни.

Главный редактор отметила, что сегодня «Зорька» - разноплановая газета, над содержанием которой в том числе работают юнкоры. Инициативных ребят более ста двадцати. Самая большая юнкоровская группа действует в столичной гимназии №7, есть пресс-группы в Витебске, Ошмянах, Островце, Новогрудке.

История длиною в жизнь

Что еще интересно из истории издания - 12 марта 1971 года при редакции был создан Батальон белорусских орлят, который объединил юных героев Великой Отечественной войны. Батальон действует и сегодня. Василий КНЯЗЕВ, начальник штаба Батальона белорусских орлят, председатель Комиссии юных участников Великой Отечественной войны, вспоминает, что первоначально Батальон насчитывал 757 мальчишек и девчонок.

- Мы оказались на фронте, будучи взрослыми не по годам, рано осиротевшими, отчаянно рвались в бой. Газета «Зорька» всегда писала и пишет о юных героях войны. Мы очень благодарны редакции за большую память, - отметил начальник штаба.

А сын полка, член Батальона белорусских орлят Лев ШЕЙНКМАН даже сохранил «Зорьку» 1980 года выпуска! Этот номер газеты со статьей о нем за подписью главного редактора Эмилии Луканской ему подарили на память. И все годы сын полка бережно хранит любимое печатное издание.

- А еще я помню, как в 1946 году пришел на почту, расположенную по ул. Кирова, 41, – она и сегодня там работает. Так вот, эта почта находится в том помещении, где раньше была двухкомнатная квартира нашей семьи! – поделился личным воспоминанием Лев Семенович.

Владимир ВАВУЛО, член штаба Батальона белорусских орлят, секретарь, руководитель комнаты боевой славы «Юные защитники Отечества» гимназии №7 г. Минска, автор книги «Маленькие солдаты большой войны», подружился с газетой для детей и подростков в 1967 году, когда стал работать пионерским вожатым в школе. Проводил круглые столы, писал в газету заметки о школьных делах. И сегодня он с большим трепетом относится к юбиляру. Именно газета «Зорька» помогла в создании книги «Маленькие солдаты большой войны», поделившись ценным архивным материалом.

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Богатый опыт

На вопрос, насколько популярно сегодня, в век Интернета, печатное издание у подрастающего поколения, главный редактор газеты «Зорька» Людмила Грамович отвечает:

- Действительно, виртуальная реальность настолько прочно обосновалась в нашей повседневной жизни, что уже не удивляет расхожее мнение: в печатных СМИ, особенно для детской аудитории, явно отпадёт всякая необходимость, ведь едва ли не с дошкольного возраста ребёнок за любой информацией обращается в Интернет. Интенсивность информатизации современного общества, естественно, требует перехода на новые формы в системе образования с внедрением новейших информационных и электронных технологий. Однако в воспитании подрастающего поколения не удастся добиться желаемой эффективности, если отказаться в пользу интернет-ресурсов от издавна используемых в педагогике детско-юношеских и молодёжных изданий. Казалось бы, парадоксально, но факт неоспоримый: обогащаясь достижениями научно-технического прогресса, мировое сообщество почему-то, увы, становится не коммуникационно сплочённым в разумном использовании благ цивилизации, а скорее наоборот, всё более жёстким: под благовидной маской вседозволенности насаждаются зло и цинизм, насилие. Даже взрослым порой не под силу противостоять изощрённым приёмам психологического манипулирования через социальные сети. Старейшая в Беларуси газета детства «Зорька» накопила богатейший опыт работы с читателями 8–14 лет.

Особая социальная роль видится нам ещё и в том, чтобы убедить взрослых: строить «мир, пригодный для жизни детей», необходимо с участием самих ребят.

Редакция не стремится показывать читателям жизнь исключительно радостной и безоблачной, ограждать от житейских невзгод. В клубе «Свой голос» постоянно поднимаются волнующие подрастающее поколение вопросы. Вместе мы размышляем, как противостоять жестокости, бороться со сквернословием, победить пристрастие к сигаретам, как можно перевоспитать горе-родителей и позаботиться об обиженных судьбой сиротах, детях с психофизическими особенностями развития.

Отличительная особенность издания – дарить в подарок подписчикам эксклюзивные настольные познавательно-развивающие игры-путешествия, посвященные культурным и духовно-нравственным народным традициям. Неподражаемо оригинальны «зорьковские» фирменные дипломы победителям конкурсов творчества.