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Пляжи заполнены выброшенной рыбой, сотни домов без света. Испания страдает от непогоды

24.01.2020 12:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В Испании увеличилось количество погибших от непогоды. Жертвами холодного фронта стали 13 человек, ещё около 80 пострадали, двое числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пляжи заполнены выброшенной рыбой, сотни домов без света. Испания страдает от непогоды

Стихия обрушилась на страну в минувшие выходные, принеся с собой сильный ветер и снегопады. Наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря.

Пляжи заполнены выброшенной рыбой, сотни домов без света. Испания страдает от непогоды

Гигантские волны заливают прибрежные утёсы с домами. Пляжи заполнены выброшенной на берег рыбой. Без электричества остаются сотни домов.

Пляжи заполнены выброшенной рыбой, сотни домов без света. Испания страдает от непогоды

Закрыты аэропорты, нарушено движение на многих участках дорог.  Власти призывают жителей соблюдать повышенные меры предосторожности.

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Новости Испании. В Испании увеличилось количество погибших от непогоды. Жертвами холодного фронта стали 13 человек, ещё около 80 пострадали, двое числятся...
 
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