Евросоюз подписал Brexit

Источник материала: Ежедневник





Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Об этом Мишель сообщил в Twitter, пишет lenta.ru .

«Сегодня я подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Все неизбежно поменяется, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников», — отметил глава Евросовета.

Напомним, вчера королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза.

29 января ожидается ратификация соглашения в Европарламенте. Великобритания и Брюссель также должны будут заключить торговое соглашение.

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