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Евросоюз подписал Brexit
24.01.2020 12:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Об этом Мишель сообщил в Twitter, пишет
«Сегодня я подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Все неизбежно поменяется, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников», — отметил глава Евросовета.
Напомним, вчера королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза.
29 января ожидается ратификация соглашения в Европарламенте. Великобритания и Брюссель также должны будут заключить торговое соглашение.Brexit запланирован на 31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 по Минску 1 февраля). После этого до конца 2020 года продлится переходный период
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Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января
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