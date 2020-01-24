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Евросоюз подписал Brexit

24.01.2020 12:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Евросоюз подписал Brexit

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Об этом Мишель сообщил в Twitter, пишет lenta.ru.

«Сегодня я подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Все неизбежно поменяется, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников», — отметил глава Евросовета.

Напомним, вчера королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза.

29 января ожидается ратификация соглашения в Европарламенте. Великобритания и Брюссель также должны будут заключить торговое соглашение.

Brexit запланирован на 31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 по Минску 1 февраля). После этого до конца 2020 года продлится переходный период
 
Теги: Минск
 
 
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Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января
 
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