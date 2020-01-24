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Можно ли лечить горло холодным? Отвечает ЛОР-врач
Источник материала: Tut.by
По традиции лечить больное горло принято горячим чаем. Но наверняка вы слышали и про «лечение» мороженым. Как же правильно питаться, когда болит горло? На
— Температура продуктов, которые вы употребляете при больном горле, должна быть умеренной. Бытует мнение, что выпьешь очень горячего чая с медом или лимоном — и все будет хорошо. Но любые горячие напитки будут раздражать горло. При болях в нем или после удаления миндалин также не рекомендуются всяческие газированные напитки, острые, кислые продукты (в том числе фрукты — цитрусовые, яблоки) — они могут раздражать слизистую.
Что касается лечения больного горла холодным, то тут история про «клин клином вышибают» не всегда будет работать. Холод — это фактор переохлаждения, который может только усугубить ситуацию. По сути, это дополнительный стресс для организма, которому придется бороться с инфекцией — и параллельно сражаться со стрессом.
Однако в то время, когда горло не болит, не стоит слишком боязно относиться к продуктам из холодильника. Если у вас не наблюдается склонности к простудам, то не обязательно абсолютно все разогревать. Это касается и чрезмерной опеки над детьми: не нужно регулярно запрещать им пить молоко из холодильника и постоянно держать в тепличных условиях, иначе при малейшем переохлаждении ребенок будет болеть.
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По традиции лечить горло принято горячим чаем, избегая любых холодных продуктов. Но наверняка вы слышали про лечение мороженым и народный метод «клин клином...
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