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Высокоскоростной интернет везде. SpaceX выведет на орбиту 60 новых спутников

24.01.2020 12:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Компания SpaceX выведет на орбиту 60 новых интернет-спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Высокоскоростной интернет везде. SpaceX выведет на орбиту 60 новых спутников

Запуск ракеты-носителя намечен на понедельник с базы в штате Флорида. Старт должен был состояться 24 января, однако из-за неблагоприятных погодных условий его отложили.

Высокоскоростной интернет везде. SpaceX выведет на орбиту 60 новых спутников

Напомним, сеть Starlink способна обеспечить всех жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты. Чтобы полностью реализовать проект Маска, на орбиту планируется вывести 12 тысяч спутников. Для этого компании понадобиться примерно 10 миллиардов долларов.

Люди в материале: Илон Маск
 
 
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Новости мира. Компания SpaceX выведет на орбиту 60 новых интернет-спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Запуск ракеты-носителя намечен на...
 
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