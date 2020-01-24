«Рядом чихнул китаец. Прощайте»: соцсети сделали смертельный коронавирус мировым мемом

Источник материала: KYKY

Новый коронавирус родом из Китая, убивший уже 28 человек и поразивший 887, держит в страхе весь мир (пусть и ВОЗ не считает это ЧП международного масштаба). Вслед за городом Ухань, местом первой вспышки вируса, китайские власти закрыли на карантин еще девять городов. Туристы, в свое время приехавшие праздновать китайский Новый год, повезли болезнь по домам – случаи заражения подтвердили в Японии, Америке, Австралии, Таиланд и так далее.

К счастью, Беларусь беда пока миновала: в минскую «инфекционку» загремела девушка с подозрением на коронавирус, СМИ впали в панику, но медики опровергли диагноз (мол, это обычный грипп). Пока весь мир пребывает в апокалиптической тряске, соцсети вспомнили про свое идеальное трагикомичное оружие – мемы. И мы не упустили возможности подсмотреть, как о «китайской чуме» шутят пользователи.

вот так выглядят кашляющие китайцы. будьте бдительны, о всех случаях кашляющих китайцев сообщайте в скорую, полицию и местный отдел ФСБ pic.twitter.com/EVaYWDDfMC — sirrope (@badsirrope) January 24, 2020

Ребят, скоро вернусь из Китая, кому чего привезти? LOL! — Керил (@nikiforov) January 24, 2020

Вирусу пздец. Его отметелят дубинками pic.twitter.com/V8eKkwgxe8 — РБ головного мозга (@belamova) January 24, 2020

Вчера так рухнул на кровать, что невесть откуда прибежали два китайца в защитных костюмах и начали меня куда-то нести.

Надо лучше высыпаться и меньше новостей читать #coronavirus pic.twitter.com/ob5dMKIyk4 — Mykola Petiukh (@MykolaPetiukh) January 24, 2020

шел 15 день 2020 года, что мы имеем:

австралия горит

индонезия тонет

китай страдает «чумой»

сша и иран устраивают третью мировую

правительство россии уходит в отставку pic.twitter.com/O1r6R3QxiC — panic! without a reason (@blueberryartist) January 15, 2020

first month of the year vs second month of the year #coronavirus pic.twitter.com/Wj01bpNzv6 — beep boop im a bot (@boooooooooop) January 21, 2020

Короновирус, короновирус... А вот не надо есть собак! — bitcoin25000 (@pure_fruit) January 21, 2020