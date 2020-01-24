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«Рядом чихнул китаец. Прощайте»: соцсети сделали смертельный коронавирус мировым мемом

24.01.2020 12:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Новый коронавирус родом из Китая, убивший уже 28 человек и поразивший 887, держит в страхе весь мир (пусть и ВОЗ не считает это ЧП международного масштаба). Вслед за городом Ухань, местом первой вспышки вируса, китайские власти закрыли на карантин еще девять городов. Туристы, в свое время приехавшие праздновать китайский Новый год, повезли болезнь по домам – случаи заражения подтвердили в Японии, Америке, Австралии, Таиланд и так далее.

К счастью, Беларусь беда пока миновала: в минскую «инфекционку» загремела девушка с подозрением на коронавирус, СМИ впали в панику, но медики опровергли диагноз (мол, это обычный грипп). Пока весь мир пребывает в апокалиптической тряске, соцсети вспомнили про свое идеальное трагикомичное оружие – мемы. И мы не упустили возможности подсмотреть, как о «китайской чуме» шутят пользователи.

 

 

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