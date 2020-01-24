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Надаль встретился с девочкой, которой попал в голову мячом
Источник материала: Tut.by
Испанский теннисист Рафаэль Надаль встретился с болгерл, в которую попал мячом на матче Australian Open против Федерико Дельбониса. Он хотел удостовериться, что с ней всё в порядке,
Первая ракетка мира в трех сетах разделался с оппонентом (6:3, 7:6, 6:1), но игра была омрачена неприятным эпизодом — Рафа неудачно принял подачу и сильно попал мячом в голову болгерл, стоявшей у вышки. Испанец страшно перепугался, но все обошлось. Тем не менее, после матча Надаль еще раз проведал девочку.
Вот этот момент вчерашнего матча:
«Встретился с ней и ее семьей. Очень рад, что она в порядке — это был самый страшный момент, случившийся со мной на теннисном корте. Анита — храбрая девочка», — написал теннисист в твиттере.
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