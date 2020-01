Надаль встретился с девочкой, которой попал в голову мячом

Источник материала: Tut.by

Испанский теннисист Рафаэль Надаль встретился с болгерл, в которую попал мячом на матче Australian Open против Федерико Дельбониса. Он хотел удостовериться, что с ней всё в порядке, передает Eurosport.

Первая ракетка мира в трех сетах разделался с оппонентом (6:3, 7:6, 6:1), но игра была омрачена неприятным эпизодом — Рафа неудачно принял подачу и сильно попал мячом в голову болгерл, стоявшей у вышки. Испанец страшно перепугался, но все обошлось. Тем не менее, после матча Надаль еще раз проведал девочку.

Вот этот момент вчерашнего матча:

«Встретился с ней и ее семьей. Очень рад, что она в порядке — это был самый страшный момент, случившийся со мной на теннисном корте. Анита — храбрая девочка», — написал теннисист в твиттере.

Had the chance to meet her and her family today. So happy she is well after the scariest moment I’ve had on a tennis court. Annita is a brave girl!