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Воспитанники социально-педагогического центра посетили пожарную аварийно-спасательную часть райцентра

24.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Воспитанники социально-педагогического центра посетили пожарную аварийно-спасательную часть райцентра

Воспитателями социально-педагогического центра проводится работа по формированию профессионального самоопределения воспитанников. При этом используются различные формы работы, но наиболее удачной и запрашиваемой стала экскурсия на предприятия и организации района. В этой связи для воспитанников нашего учреждения в период новогодних праздников была организована интересная, особенно для мальчиков, экскурсия в районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели-пожарные с интересом рассказали детям об особенностях своей профессии, напомнили им о том, что соблюдение правил противопожарной безопасности спасает не только свою жизнь, но и жизнь окружающих, рассказали о том, как правильно действовать в сложной ситуации, куда и как правильно обращаться за помощью. Экскурсия носила не только познавательный, но и образовательный характер, что дало возможность детям пополнить свои знания о профессии спасателя-пожарного, но и о правилах безопасной жизнедеятельности. Сотрудники РОЧС предложили детям почувствовать себя настоящими спасателями: мальчишки и девчонки примерили костюмы, посидели в пожарном автомобиле. Дети получили много радостных мгновений и приятных впечатлений от такой увлекательной экскурсии.

Мы выражаем искреннюю благодарность руководству и сотрудникам Шарковщинского РОЧС за возможность проведения экскурсии для наших воспитанников.

Н. ВЕРУШЕВСКАЯ,

директор ГУО «СПЦ Шарковщинского района».Воспитанники социально-педагогического центра посетили пожарную аварийно-спасательную часть райцентра

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