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Осака проиграла на Australian Open 15-летней теннисистке. Вылетела и Серена

24.01.2020 13:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третий круг Australian Open преподнес сразу несколько сенсационных результатов. Турнир покинули Серена Уильямс и Наоми Осака.


Reuters

Победительница Australian Open-2019 Осака проиграла 15-летней американке Кори Гауфф — 3:6, 4:6.

Что касается Серены Уильямс, то она не справилась с китаянкой Ван Цян — 4:6, 7:6 (7:2), 5:7

 
 
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Третий круг Australian Open преподнес сразу несколько сенсационных результатов. Турнир покинули Серена Уильямс и Наоми Осака.
 
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