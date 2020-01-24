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Осака проиграла на Australian Open 15-летней теннисистке. Вылетела и Серена
Источник материала: Tut.by
Третий круг Australian Open преподнес сразу несколько сенсационных результатов. Турнир покинули Серена Уильямс и Наоми Осака.
Победительница Australian Open-2019 Осака проиграла 15-летней американке Кори Гауфф — 3:6, 4:6.
Что касается Серены Уильямс, то она не справилась с китаянкой Ван Цян — 4:6, 7:6 (7:2), 5:7
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Третий круг Australian Open преподнес сразу несколько сенсационных результатов. Турнир покинули Серена Уильямс и Наоми Осака.
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