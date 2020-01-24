Источник материала: Новости Волковыска

Три спортивные школы Гродненщины вошли в десятку лучших команд на спартакиаде Республики Беларусь по легкой атлетике по итогам республиканского форума детско-юношеских спортивных школ, который проходил 21-22 января в Гомеле.

В соревнованиях участвовало около 370 ребят 2005—2006 года рождения, объединенных в 21 команду. Они представили все области страны.

Волковысская СДЮШОР № 1 расположилась на 4-м месте.

Представители Гродненской области заняли следующие места: 76 очков Слонимская СДЮШОР № 3 – восьмое место, 58 очков Гродненская СДЮШОР № 2 – девятое место, 56 очков.

Призерами соревнований стали наши земялки:

в беге на 400 м Архип Кочин, тренер Александр Бортник;

в шестиборье Максим Горошко, 3507 очков, тренер Бакач А.П.;

в прыжках с шестом Артем Угринович, 310 см, тренеры Петров В.Н., Савко Н.В.