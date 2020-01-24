ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белпочта отменила комиссию за некоторые платежи через ЕРИП и повысила тарифы на посылку писем

24.01.2020 13:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белпочта изменила тарифы на пересылку некоторых писем и посылок по территории Беларуси. Об этом говорится на официальном сайте предприятия. Кроме того, при оплате социальных услуг через кассы отделений почты комиссию 60 копеек брать не будут.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В контакт-центре Белпочты пояснили, что комиссия не будет взиматься за оплату через кассу тех услуг, которые оказывают территориальные центры соцобслуживания населения. Если посмотреть в ЕРИП, это услуги няни, сиделки, разовая и социальная помощь на дому, кружки и прочее.

— Прием платежей — это дополнительная услуга РУП «Белпочта». Раньше плата за это не взималась. С 1 января 2020 года за прием некоторых платежей через кассу мы стали брать 60 копеек. Но если платеж принимается за социальную услугу, комиссия за него взиматься не должна, — сказала оператор контакт-центра.

Кроме того, с 30 января Белпочта поднимет расценки на некоторые услуги по пересылке писем и посылок. К примеру, стоимость пересылки заказного письма массой до 20 граммов увеличится на 8 копеек — до 1,98 рубля, а для юрлиц — до 2,04 рубля.

В среднем на 5% подорожает пересылка внутренних отправлений ЕМS и Е-commerce. На столько же вырастет стоимость услуг линейки «Комфорт». К ним, к примеру, относится отправка письма или посылки с получением СМС отправителем в день ее получения.

Белпочта уточняет, что тарифы на универсальные услуги почтовой связи, скажем, пересылку простой почтовой карточки или письма, дополнительные услуги общего пользования не изменятся.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые расценки на отправку писем и посылок начнут действовать с 30 января 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Родители впервые дали дочке мороженое - она сделала то, чего они точно не ожидали!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика