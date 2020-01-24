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Белпочта отменила комиссию за некоторые платежи через ЕРИП и повысила тарифы на посылку писем
Источник материала: Tut.by
Белпочта изменила тарифы на пересылку некоторых писем и посылок по территории Беларуси. Об этом говорится на официальном сайте предприятия. Кроме того, при оплате социальных услуг через кассы отделений почты комиссию 60 копеек брать не будут.
В контакт-центре Белпочты пояснили, что комиссия не будет взиматься за оплату через кассу тех услуг, которые оказывают территориальные центры соцобслуживания населения. Если посмотреть в ЕРИП, это услуги няни, сиделки, разовая и социальная помощь на дому, кружки и прочее.
— Прием платежей — это дополнительная услуга РУП «Белпочта». Раньше плата за это не взималась. С 1 января 2020 года за прием некоторых платежей через кассу мы
Кроме того, с 30 января Белпочта поднимет расценки на некоторые услуги по пересылке писем и посылок. К примеру, стоимость пересылки заказного письма массой до 20 граммов увеличится на 8 копеек — до 1,98 рубля, а для юрлиц — до 2,04 рубля.
В среднем на 5% подорожает пересылка внутренних отправлений ЕМS и Е-commerce. На столько же вырастет стоимость услуг линейки «Комфорт». К ним, к примеру, относится отправка письма или посылки с получением СМС отправителем в день ее получения.
Белпочта уточняет, что тарифы на универсальные услуги почтовой связи, скажем, пересылку простой почтовой карточки или письма, дополнительные услуги общего пользования не изменятся.
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Новые расценки на отправку писем и посылок начнут действовать с 30 января 2020 года.
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