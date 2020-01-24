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Родители впервые дали дочке мороженое - она сделала то, чего они точно не ожидали!
Источник материала: Tut.by
Родители из США решили снять на видео, как их маленький ребенок впервые в жизни пробует мороженое. И это было очень правильным решением: реакция девочки оказалась совершенно неожиданной. Просто посмотрите, что она сделала!
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