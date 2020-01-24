В Италии нашли «гробницу загадочного человека»

Источник материала: Tut.by

В долине реки Невола в Италии археологи обнаружили гробницу «загадочного человека», пишет Live Science. В ней находилось множество дорогих погребальных принадлежностей. Специалисты говорят, что это указывает на высокий социальный статус погребенного.



Фото: Pierluigi Giorgi

Гробницу вполне можно назвать роскошной: в ней обнаружили тайник с оружием, бронзовый шлем и несколько сосудов из бронзы и платины. Ориентировочный возраст этих предметов — 2600 лет. Археологи утверждают, что находки настолько ценны, что погребение даже получится назвать «княжеской могилой».

Судя по всему, гробница датируется VII веком до нашей эры. Вероятно, она принадлежит к культуре Piceni — группе людей, проживающих вдоль Адриатического побережья Италии. Live Science добавляет, что их земли были «аннексированы» Римской империей в 268 году до нашей эры.