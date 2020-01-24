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Чупакабра, ты? Таинственный хищник держит в страхе жителей Больших Мотыкал

24.01.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Неизвестный зверь убил 300 кур на частных подворьях. Он выходит на охоту по ночам, ломает заборы и убивает птицу. Но при этом не ест, а оставляет добычу. Мария Тройнич выехала на место.

Чупакабра, ты? Таинственный хищник держит в страхе жителей Больших Мотыкал

Сельчанка Ирина Зданевич с сожалением оглядывает опустевший курятник: за сеткой гуляет только петух в компании нескольких несушек. О ночном нападении напоминают разбросанные повсюду перья: всего у хозяйки погибло 50 кур.



Ирина Зданевич, жительница д. Большие Мотыкалы: "Было все в перьях и были мертвые курицы: то есть они были придушены: ни разорваны, ничего".

По словам Ирины, непрошенного гостя не испугали даже две сторожевые собаки. Ущерб после визита хищника подсчитывает и пенсионерка Елена Янчук - она живет через несколько улиц от Ирины. Говорит, неизвестный задушил и разбросал птицу по всему огороду. 

Жертвами неизвестного хищника в деревне стали три сотни кур. На охоту он выходит ночью: перепрыгивает заборы и ломает металлические ограждения. Почему хищник не ест свою добычу и убивает только несушек? Местные жители нашли объяснение - по деревне бродит чупакабра.

Деревня Большие Мотыкалы немаленькая: 2300 жителей. Но слух про чупакабру разлетелся по всем дворам за считанные часы. Из-за таинственного хищника некоторые боятся отпускать детей одних на улицу.

Специалисты не подтверждают версию про чупакабру

К историям про фантастическую чупакабру специалисты ветеринарных служб относятся с иронией. По их словам, в массовой гибели домашней птицы, скорее всего, виноват лесной обитатель. 

Алексей Муха, главврач ветеринарной лечебницы: "Маловероятно, что животное выбирает по половому признаку. Скорее всего, петух достаточно крупный и животное не пытается поэтому нападать на петуха. Скорее всего, это был либо хорек, либо недостаточно крупная куница либо ласка. Потому что ласка может придушить этих кур сколько угодно".

Но поскольку лес от деревни далеко - сельчане предполагают, что кур истребляет стая бродячих собак.

Какой именно зверь орудовал в деревне - остается лишь догадываться. Пострадавшие написали заявление участковому. И пока идет проверка, местные жители укрепляют заборы - на всякий случай.

 
 
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  Неизвестный зверь убил 300 кур на частных подворьях. Он выходит на охоту по ночам, ломает заборы и убивает птицу. Но при этом не ест, а оставляет добычу. Мария...
 
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