Как жить? Солнечной энергией еще питаться не научился…
Д. Целок, пользователь «АиФ» в Facebook
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«Невозможно найти качественные продукты, у меня развилась гастрофобия»
24.01.2020 13:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как жить? Солнечной энергией еще питаться не научился…
Д. Целок, пользователь «АиФ» в Facebook
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АиФ Чего бояться? Какие продукты на самом деле содержат ГМО, а в каких его нет Оттого что невозможно...
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