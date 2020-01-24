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«Невозможно найти качественные продукты, у меня развилась гастрофобия»

24.01.2020 13:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Невозможно найти качественные продукты, у меня развилась гастрофобия»
АиФ

«Невозможно найти качественные продукты, у меня развилась гастрофобия» Чего бояться? Какие продукты на самом деле содержат ГМО, а в каких его нет
Оттого что невозможно найти качественные продукты, у меня развилась гастрофобия. Что употреблять в пищу? От молочных продуктов – вред, от алкоголя – вред, от просроченного хлеба с плесенью – «залет» на 2-3 недели в гастроэнтерологию со всеми неприятными анализами и капельницами.

Как жить? Солнечной энергией еще питаться не научился…

Д. Целок, пользователь «АиФ» в Facebook

 
 
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АиФ Чего бояться? Какие продукты на самом деле содержат ГМО, а в каких его нет Оттого что невозможно...
 
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