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Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»

24.01.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В работе с зарубежными партнерами производители обязаны защищать интересы Беларуси. Такое требование сегодня озвучил Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»

Президент ознакомился с производством на «Заводе газетной бумаги». За 2019 год предприятие приросло в прибыли почти на 17%, но ситуация здесь всё еще непростая. Инвестиционный проект по созданию бумаги – основы для декоративных материалов, который реализуется на предприятии, так и не вышел на контрактные мощности.   

Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»

Реализация проекта затянулась из-за неподходящего оборудования, которое поставляла чешская компания. Сейчас линия не выпускает продукцию того качества, которого требует рынок. Слушая доклад руководителя предприятия, Александр Лукашенко также напомнил об импортозамещении. 

Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Ты должен мониторить внутренний рынок железобетонно. Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно! Понимаешь? Если ты диван, кровать производишь, если ты кухонную мебель производишь, импорта быть не должно!   

Так во всех странах. Я же приводил пример: Китай и Америка по этой причине войну торговую затеяли. Не могут договориться, только первый этап прошли. И то, как прошли-не прошли, непонятно. Импортозамещение вопрос №1. Зачем мы завозим по импорту? Зачем мы платим деньги и даем работу людям другим, если нам надо здесь найти эти деньги?

Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»


В разговоре глава государства заострил внимание на проблемных вопросах не только этого завода, но и региона в целом. Ситуацию обсудили не только с чиновниками, Александр Лукашенко пообщался и с коллективом предприятия. Отвечая на вопрос об энергетической безопасности страны,

Президент отметил: «Россия начала налоговый манёвр специально, чтобы надавить на Беларусь». 

Планировалось, что глава государства посетит только одно предприятие, но по ходу визита планы изменились. Ожидается, что Президент ознакомится с состоянием дел ещё на нескольких производствах района.  

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Новости Беларуси. В работе с зарубежными партнерами производители обязаны защищать интересы Беларуси. Такое требование сегодня озвучил Александр Лукашенко,...
 
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