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«Есть не просят и денег не приносят». Посмотрели, кто оставляет авто на перехватывающих стоянках

24.01.2020 15:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Возле новых конечных станций метро будут строить перехватывающие стоянки, а не магазины», — обещают в ГО «Гаражи, автостоянки и парковки». AUTO.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит на стоянках, которые уже почти пять лет должны «перехватывать» автомобили гостей столицы на въезде в город и тем самым разгружать столицу.


Напомним, в марте 2015 года в Минске появились три перехватывающие парковки. Сейчас оставить там машину в рабочее время можно по цене 10 копеек в час. В первое время после открытия спросом эти стоянки не пользовались. А что сейчас?

Малиновка. Въезд со стороны Бреста

Въезжающие со стороны брестского направления машины по планам должна перехватывать стоянка по улице Наполеона Орды, 32а: она находится в спальном районе микрорайона Брилевичи, рядом с железнодорожной станцией «Курасовщина». Ближайшая станция метро «Малиновка», до нее чуть больше километра: это две остановки на транспорте или 14 минут пешком.


Перехватывающая стоянка на улице Наполеона Орды — свободных мест хватает

В рабочий день на этой стоянке полно свободных мест — так же, как и пять лет назад. Сотрудник парковки рассказал, что для «перехвата» сюда по-прежнему никто не заезжает. Да даже на пару часов редко кто из водителей оставляет свои авто.


— Больших ТЦ и других объектов, где можно провести здесь время, рядом нет, зачем тут машины ставить? — рассуждает сотрудник стоянки. — Бывает, люди ставят машины на несколько суток, но основные клиенты — по постоянным договорам, местные жители.


Парковка возле магазина «Простор» на проспекте Дзержинского

Зато стоянка возле магазина «Простор», которая примыкает к проспекту Дзержинского, в разгар рабочего дня заставлена автомобилями. Половина из них — с региональными номерами, в основном Минской и Брестской областей. Припарковаться покупателям магазина проблематично: надо нарезать круги и искать место. Скорее всего, найти его получится ближе к выезду на улицу Слободскую.


Возле «Простора» половина авто с региональными номерами

Кстати, есть много иногородних авто и на бесплатной стоянке вдоль дома на проспекте Дзержинского, 119 — возле еще одного входа в метро.

Расстояние от середины парковки магазина до входа в метро — 200 метров, которые можно пройти за две минуты. А от придомовой парковки до метро и того меньше — 100 метров.

Заводской район. Въезд со стороны Могилева

Ближе всего к станции метро «Автозаводская» расположена перехватывающая стоянка на улице Радиальной, 18. До подземки — полтора километра, которые пешком можно пройти за 15−18 минут. Или можно проехать три остановки на общественном транспорте.


Стоянка на Радиальной — полупустая. Часть мест занята грузовиками

Почти половина парковки — автомобильная комиссионка

На этой стоянке 125 мест, но многие свободны, на занятых — грузовики и легковушки по «длинным» договорам, почти половину парковочных мест арендовала автокомиссионка.

— Временных машин у нас мало. Сегодня стоит один Ford с российскими номерами: мужчина оставил на 10 часов, заплатил один рубль. Он не впервые к нам приезжает, — рассказала сотрудница стоянки Екатерина. — Иногда в интернете о нас информацию находят, звонят, спрашивают, можно ли авто оставить, но доезжают немногие.


Зато ближе к метро, вдоль Партизанского проспекта заняты местные проезды, «карманы» и бесплатная наземная парковка возле ТЦ «Момо». Возле магазина машины из регионов заняли даже места для инвалидов.


Неудивительно, что автомобилисты предпочитают оставлять машины возле ТЦ — до входа в метро от середины этой парковки всего 130 метров.

Уручье. Въезд со стороны Борисова

Возле станции метро «Борисовский тракт», рядом с проспектом Независимости находятся не одна, как заявлялось раньше, а целых три перехватывающие парковки! Правда, попасть на них можно не с проспекта, а в объезд: с МКАД, улиц Калиновской и Всехсвятской. Но зато эта стоянка ближе всего к входу в метро — 240 метров, это всего пару минут пешком.


До недавнего времени иногородние автомобилисты сюда не заезжали: ставили машины по другую сторону проспекта, на бесплатной стоянке возле корпуса БНТУ. Но недавно ее закрыли, и водители начали жаловаться.

— У нас вообще почти все места заняты — дилер новые Lada здесь хранит, есть и другие продавцы. Рядом стоянка — туда ГАИ штрафников привозит, на третьей авто продают. Но для «перехвата» на каждой несколько мест есть. Хотя с этой целью к нам мало машин приезжает — три-пять машин, не больше, — рассказал работник стоянки.


Парковки на Независимости оказались самыми заполненными — здесь дилеры хранят авто

Также на стоянке работает автокомиссионка

Некоторые водители, минчане и иногородние, оставляют свои машины на проезде к стоянке — места мало, но зато бесплатно.


А еще гости Минска оставляют автомобили в Уручье на небольших парковках возле проспекта, заезжают во дворы жилых домов, стоянку магазина «Корона» и ТЦ «Спектр». Впрочем, отсюда до метро не дальше, чем со стоянки.


Руководство ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» подтверждает: «Спроса на перехватывающие парковки нет».

— Очень редко ими пользуются. В основном — приезжие, они говорят, что по городу им ездить тяжеловато, движение большое. Но таких очень мало, — сообщил Петр Прудников, главный инженер предприятия. — Закрывать эти стоянки мы не собираемся: они есть не просят, но и дохода не дают.

Петр Прудников рассказал, что в Мингорисполкоме недавно вопрос перехватывающих стоянок обсуждала комиссия по безопасности дорожного движения. На ней было решено предусмотреть возле новых конечных станций метро строительство перехватывающих парковок, а не магазинов, как это уже сделано на выездах из города.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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«Очень редко ими пользуются. В основном - люди из периферии: они говорят, что по городу им ездить тяжеловато, движение большое. Но таких очень мало».
 
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