В Барановичском районе Audi насмерть сбила лося

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 января примерно в полвосьмого вечера в Барановичском районе иномарка сбила лося.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель Барановичей за рулём Audi A6 двигался по трассе М1 в сторону Бреста.



Фото: vk.com/uvdbrest

На 236 км дороги перед машиной оказался лось, переходивший проезжую часть. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль съехал в правый кювет.



Фото: vk.com/uvdbrest

Водитель и 26-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Лось погиб на месте.

Осенью 2019 года в Шумилинском районе Renault сбил лося.