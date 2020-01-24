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В Барановичском районе Audi насмерть сбила лося
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 января примерно в полвосьмого вечера в Барановичском районе иномарка сбила лося.
Как
На 236 км дороги перед машиной оказался лось, переходивший проезжую часть. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль съехал в правый кювет.
Водитель и 26-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Лось погиб на месте.
Осенью 2019 года в Шумилинском районе Renault сбил лося.
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Новости Беларуси. 23 января примерно в полвосьмого вечера в Барановичском районе иномарка сбила лося. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель...
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