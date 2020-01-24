ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичском районе Audi насмерть сбила лося

24.01.2020 15:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 января примерно в полвосьмого вечера в Барановичском районе иномарка сбила лося. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель Барановичей за рулём Audi A6 двигался по трассе М1 в сторону Бреста

В Барановичском районе Audi насмерть сбила лося
Фото: vk.com/uvdbrest 

На 236 км дороги перед машиной оказался лось, переходивший проезжую часть. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль съехал в правый кювет. 

В Барановичском районе Audi насмерть сбила лося
Фото: vk.com/uvdbrest 

Водитель и 26-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Лось погиб на месте. 

Осенью 2019 года в Шумилинском районе Renault сбил лося. 

Животное выбежало на трассу – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 23 января примерно в полвосьмого вечера в Барановичском районе иномарка сбила лося.  Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Есть не просят и денег не приносят». Посмотрели, кто оставляет авто на перехватывающих стоянках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика