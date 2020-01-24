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Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

24.01.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Производству экологичного упаковочного материала в стране необходимо дать зеленый свет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Шклове, посещая завод газетной бумаги, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

Заслушав доклады о работе предприятия, глава государства ознакомился с выпускаемой здесь продукцией. Особо его заинтересовала бумажная упаковка: завод производит ее в большом количестве и для самых различных целей. "В связи с тем, что я не отступлю от своего поручения по замене пластика на бумагу, надо дать зеленый свет производству в стране этого упаковочного материала и пакетов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

По его мнению, в отдельных сферах необходимо вообще запретить пластиковую упаковку. Кроме, конечно, тех, где без нее не обойтись. "Допустим, есть пластиковые ящики для яблок - они прочные, долговечные. Им быть (пока, по крайней мере)? Быть. И потом - их же легко переработать, если нужно", - привел пример Президент. Все остальное он потребовал заменить экологичными материалами.

Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

Он также обратил внимание на необходимость строительства мусороперерабатывающих заводов: "В области не должно быть мусорных полигонов и гор - это же огромные деньги. Надо переработать весь мусор. Это железное поручение. Надо записать его со сроками, чтобы в правительстве знали, что нам надо уйти от жесткого пластика".

 
 
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  Производству экологичного упаковочного материала в стране необходимо дать зеленый свет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в...
 
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