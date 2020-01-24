Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

Источник материала: Виртуальный Брест

Производству экологичного упаковочного материала в стране необходимо дать зеленый свет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Шклове, посещая завод газетной бумаги , передает корреспондент БЕЛТА.





Заслушав доклады о работе предприятия, глава государства ознакомился с выпускаемой здесь продукцией. Особо его заинтересовала бумажная упаковка: завод производит ее в большом количестве и для самых различных целей. "В связи с тем, что я не отступлю от своего поручения по замене пластика на бумагу, надо дать зеленый свет производству в стране этого упаковочного материала и пакетов", - подчеркнул Александр Лукашенко.





По его мнению, в отдельных сферах необходимо вообще запретить пластиковую упаковку. Кроме, конечно, тех, где без нее не обойтись. "Допустим, есть пластиковые ящики для яблок - они прочные, долговечные. Им быть (пока, по крайней мере)? Быть. И потом - их же легко переработать, если нужно", - привел пример Президент. Все остальное он потребовал заменить экологичными материалами.









Он также обратил внимание на необходимость строительства мусороперерабатывающих заводов: "В области не должно быть мусорных полигонов и гор - это же огромные деньги. Надо переработать весь мусор. Это железное поручение. Надо записать его со сроками, чтобы в правительстве знали, что нам надо уйти от жесткого пластика".