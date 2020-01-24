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Комиссия по делам несовершеннолетних устроила расправу над участником акций протеста

24.01.2020 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

23 января прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних Советского района г. Минска в отношении Арсения Дедка – 17-летнего молодежного активиста.

Он имеет 4 протокола, составленных по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий) и ждет еще несколько.

Арсений сообщил "Весне", что сам немного запутался, как один из протоколов следует из другого и как они связаны между собой. Попробуем разобраться.

Протокол первый


Председательница комиссии Оксана Лосицкая зачитала материалы дела, согласно которым 8 ноября 2019 года с 18.00 до 19.30 на площади Свободы Арсений Дедок принимал активное участие в пикетировании. Для подтверждения было продемонстрировано видео, где Арсений произносит речь в громкоговоритель.

Претензии комиссии заключаются в том, что Арсений таким образом принял участие в несанкционированном массовом мероприятии, поскольку оно не было разрешено Мингорисполкомом. Но у парня другой взгляд на это:

"На площади Свободы в это время проводился целый парад предвыборных пикетов: там были представители от оппозиции и от власти. Среди них был и пикет Елены Толстой от партии БНФ. И в рамках этого пикета я и выступил. И моя речь полностью совпадала с предвыборной агитационной программой Елены Толстой".

"Мы находимся в рамках правового поля", – подчеркнула председательница комиссии и предложила не вдаваться в политику.

Александр Дедок, отец Арсения и его законный представитель, спросил у комиссии, в чем же здесь заключается нарушение? Ведь пикет проводился в рамках предвыборной агитации.

"С какого момента по протоколам официально разрешенных мероприятий пикет преобразуется в несанкционированное массовое мероприятие?" – спросил он у комиссии несколько раз.

"Сотрудники РУВД объясняют: в этот день официально заявленных пикетов не было", – ответила Оксана Лосицкая.

Тогда Арсений уточнил у председательницы комиссии, действительно ли она является представительницей Белой Руси. Удостоверившись в этом, он продолжил:

"В том параде пикетов был пикет и от Белой Руси. Но если Мингорисполком сказал, что пикетов там не проводилось, то что тогда проводила там Белая Русь?"

И напоследок парень потребовал вызвать на заседание комиссии Елену Толстую в качестве свидетеля. Ведь у нее как у бывшей кандидатки в депутаты есть доказательства, что она проводила свой пикет в рамках избирательного кодекса (поэтому, соответственно, пикет не подпадает под определение несанкционированного массового мероприятия).

Решение комиссии: отложить рассмотрение протокола из-за ходатайства о вызове Елены Толстой в качестве свидетеля.


Протокол второй


В следующей части Арсения Дедка обвиняют в том, что он совершил публичный призыв к участию в несанкционированном массовом мероприятии. Это, насколько парень сам смог разобраться, следует из двух событий.

Во-первых, во время своего выступления 8 ноября на площади Свободы он призвал в громкоговоритель прийти на акцию 15 ноября. Такой протокол составил милиционер Сайко, придя как-то вечером домой к Дедкам. Но отец Арсения считает, что протокол был составлен неправильно.

Так, Сайко написал, что Дедок от дачи показаний отказался, а отец же утверждает, что попытался передоговориться о встрече с милиционером на другое время, так как рядом не было адвоката.

А во-вторых, имеется составленный старшим лейтенантом Приходько рапорт, где указано, что он "в результате мониторинга интернет-сайта charter97.org обнаружил статью с призывом [от] Дедка Арсения".

Арсений подтвердил, что слова, опубликованные на сайте, действительно принадлежат ему, но обратил внимание комиссии на существенную особенность:

"Распространителем призыва является портал, а не я. Я не имею отношения к сайту и не являюсь его редактором. И мне очень интересно, почему старший лейтенант Приходько именно в этот день зашел именно на этот портал, который, кстати, в Беларуси является заблокированным".

Странным также является одна особенность: когда отец Арсения приходил ознакомиться с материалами дела, то увидел, что на этом рапорте вверху написано: разбирательство проводить после выборов!!! 

"Это приказ к действиям?", – спросил отец у председательницы комиссии, но та ответила, что это комиссии не касается.

Решение комиссии: перенести заседание в связи с необходимостью вызвать милиционера Сайко, чтобы тот дал объяснение своим действиям.

Протокол третий


8 декабря 2019 года в 15 часов Арсений Дедок был замечен у посольства Российской Федерации.

Разбирательство по этому эпизоду заняло меньше времени, чем по остальным – всего несколько минут. Так, комиссия спросила у Дедка, был ли он на этом несанкционированном массовом мероприятии.

"Был, но вину не признаю", – ответил сразу парень.

Кроме этого, зачитали характеристику из университета, где учится Арсений. Из нее следует, что парень – добросовестный студент, не пропускает занятий и имеет хороший контакт с коллективом. Сдал сессию на положительные оценки, которые были также озвучены.

"А почему же вы историю Беларуси сдали всего на 5 баллов?", – вдруг поинтересовались из комиссии.

"Рейтинговая система помешала", – пояснил парень.

Решение комиссии: с учетом положительной характеристики комиссия решила не подвергать Арсения административной ответственности в виде штрафа за участие в несанкционированном массовом мероприятии и вынесла ему предупреждение.

Протокол четвертый


7 декабря Арсений Дедок находился на Октябрьской площади. Комиссия спросила, по какой причине он там был?

"Пришел попить чаю, заряжался новогодним настроением", – ответил парень.

Вопрос у комиссии возник к тому, почему же парень держался за руки?

Арсений объяснил, что вокруг Новогодней елки он водил хоровод, а около проспекта Независимости он держался за руки, чтобы "не потерять очередь в ожидании автобуса".

"Перед новогодними праздниками приехало много людей, и поэтому были проблемы с транспортом", – рассказал Арсений комиссии.

"Сколько живу в Минске, никогда не видела очереди на транспорт", – поделилась мнением одна из членов комиссии.

Решение комиссии: отложить заседание, чтобы пригласить свидетелей-сотрудников милиции, которые бы объяснили, что же там происходило.

Следующее заседание комиссии состоится 27 января, в 15.00.

"Для того и создана комиссия по делам несовершеннолетних, чтобы ни один несовершеннолетний не был привлечён к ответственности незаконно", – подчеркнула председательница комиссии.
 
Теги: Минск
 
 
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23 января прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних Советского района г. Минска в отношении Арсения Дедка – 17-летнего молодежного активиста.
 
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