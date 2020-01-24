Дзержинец привез две золотые медали с международного чемпионата по тайскому боксу

Источник материала: Новости Дзержинска

С 17 по 19 января в г. Могилев проходил открытый международный чемпионат по тайскому боксу.

В нем участвовали спортсмены из 4 стран: Беларусь, Россия, Литва, Молдова. 1 место в этом чемпионате, занял житель Дзержинского района Семён Кочетков в весовой категории 34 кг и возрастной категории 10-11 лет.

Проведя несколько поединков в рамках чемпионата, он также, отстаивая честь нашей страны, принял участие в международной матчевой встрече Беларусь против Молдовы, в которой открыл победный счет для нашей страны.

В итоге Семен привез с турнира две золотых медали.















